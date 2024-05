Manjinski akcionari da podrže usvajanje Plana spašavanja Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, usvojila Platformu za spašavanje i restrukturiranje Instituta „Simo Milošević“, u cilju očuvanja i unapređenja jedinstvenog i jednog od najvažnijih zdravstvenih i turističkih resursa Crne Gore.

Iz Ministarstva su kazali da su sada na potezu manjinski akcionari – da li će se uključiti u borbu za spas i novo zlatno doba Instituta.

„Plan predviđa niz mjera koje će omogućiti modernizaciju i unapređenje rada Instituta, čime će se ojačati njegova pozicija renomiranog centra za rehabilitaciju i medicinski turizam. Plan, između ostalog, ima za cilj stabilizaciju poslovanja Instituta, sa posebnim akcentom na očuvanje radnih mjesta, te unapređenje kvaliteta usluga koje Institut pruža“, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da je podrška manjinskih akcionara od suštinskog značaja za usvajanje i realizaciju Plana, Ministarstvo je pozivalo sve akcionare da prepoznaju važnost zajedničkih napora i saradnje u ovom kritičnom trenutku.

“Pored medicinskog, odnosno rehabilitacionog aspekta, koji su od nemjerljivog značaja za naše građane, Institut ujedno igra značajnu ulogu u privlačenju stranih turista i diversifikaciju turističke ponude Crne Gore, što direktno doprinosi ekonomskom rastu i razvoju države” saopštio je resorni ministar, Janko Odović.

Iz Ministarstva su podsjetili da 44. Vlada od samog početka svog mandata ulaže najveće napore kako bi se stvorili uslovi za nastavak rada Instituta.

„Imajući u vidu tešku, skoro bezizlaznu situaciju u koju su dovedeni Institut i svi zaposleni, prvi korak u tom pravcu bilo je pružanje urgentne pomoći u visini od 1,14 miliona EUR Sindikatu, kao vid podrške zaposlenima“, precizira se u saopštenju.

U Ministarstvu su uvjereni da će predložena Platformu donijeti dugoročnu stabilnost i prosperitet Institutu, što će biti na zadovoljstvo svih njegovih korisnika i zaposlenih.

„Na toj liniji, Vlada ostaje posvećena unapređenju i očuvanju ključnih zdravstvenih i turističkih resursa zemlje, vjerujući da će Plan spašavanja biti prepoznat kao značajan korak ka boljoj budućnosti za sve građane“, zaključuje se u saopštenju.

