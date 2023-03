Manji promet na berzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeksi suprotnog smjera i manji promet obilježili su sedmicu na Montenegroberzi u kojoj je Ministarstvo finansija objavilo da je u januaru ostvaren budžetski suficit u iznosu od 53 miliona EUR, odnosno 0,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je blago na 1.035,78 poena, dok je MONEX skočio neznatno na 14.804,2 bodova.

Promet je iznosio 52,52 hiljade EUR i bio je 19,4 puta manji od prošlosedmičnog. Realizovan je kroz 29 transakcija.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su prihodi budžeta u januaru iznosili 167,8 miliona EUR ili 2,7 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 14,7 miliona EUR ili 9,6 odsto, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 59,9 miliona ili 55,6 odsto“, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta za januar.

Iz Ministarstva su objasnili da je rast prihoda u posmatranom periodu rezultat rasta priliva od poreza na dodatu vrijednost (PDV), koji je ostvaren u iznosu od 79,8 miliona EUR i u odnosu na prošlogodišnji januar veći je 29,5 miliona ili 58,8 odsto.

Skupština je u utorak usvojila izmjene i dopune pet finansijskih i poreskih zakona, koje je pripremilo Ministarstvo finansija. Usvojene su izmjene i dopune zakona o akcizama, porezu na promet nepokretnosti, sprečavanju nelegalnog poslovanja, porezu na dobit pravnih lica, budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Izmjenama je, između ostalog, predviđeno da će kupci nekretnina vrijednijih od 150 hiljada EUR plaćati veći porez, firme iz ofšor zona imaće porez po odbitku od 30 odsto, a ubrzava se povećanje akciza na duvanske proizvode.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u petak predalo optužnicu protiv okrivljenih u slučaju Plantaže, čija dionica je ove sedmice ostala na 29 centi.

Optužnica je predata protiv V.V, Đ.R, S.Š, D.P, B.M, i V.M, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, jer su, od 24. decembra 2019. do 23. aprila 2020. godine u Podgorici, kao odgovorna osobe u oštećenom preduzeću Plantaže, zloupotrijebili svoj položaj u pogledu raspolaganja tuđom imovinom i nijesu vršili svoju dužnost, pa su tako pribavili firmi OMP-Engineering protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od 40 hiljada EUR, a oštećenom preduzeću nanijeli imovinsku štetu.

Portparol SDT-a, državni tužilac Vukas Radonjić, naveo je u saopštenju da se okrivljenima V.V, Đ.R, S.Š, D.P. i B.M, stavlja na teret da su, kao predsjednik i članovi Odbora direktora oštećenih Plantaža, postupali suprotno tada važećem Zakonu o privrednim društvima i Statutu preduzeća.

Pad su ove sedmice zabilježile Luka Bar 10,33 odsto na 80 centi i Elektroprivrede (EPCG) dva odsto na 4,84 EUR.

U četvrtak je u Tuzima kompanija Red Commerce otvorila fabriku Frudo, koja će se baviti proizvodnjom sokova i džemova. Fabrika za preradu voća i povrća površine je 2,5 hiljada metara kvadratnih, sa pogonima za smještanje i prijem robe i hladnjačama.

Za izgradnju fabrike kompanija je dobila bespovratna sredstva sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (IPARD) u iznosu od preko 630 hiljada EUR. Ukupna investicija iznosi 2,5 miliona EUR.

Sedmicu je obilježila i informacija da jedan od najvećih izvoznika Crne Gore, kompanija Uniprom, nastavlja svoj strateški razvoj najavom otvaranja nove fabrike aluminijumske žice u okviru Kombinata aluminijuma, vrijednosti 15 miliona EUR.

Ugovor o kupovini pogona za fabriku aluminijumske žice potpisan je sa evropskom, poznatom italijanskom kompanijom Pansoinco, iz Milana.

“Kapacitet ove fabrike je 30 hiljada tona godišnje i to propersi aluminijumske žice promjera 9,5 mm koja se uglavnom koristi za kablove i za potrebe automobilske industrije, kao i žice promjera 12mm koja se koristi u željezarama za dezoks”, navodi se u saopštenju kompanije.

Jačale su ove sedmice dionice Održavanja željezničkih voznih sredstava 42,7 odsto na 84,9 centi i Port of Adrie 11,6 odsto na 34,59 centi.

Akcije Barske plovidbe rasle su 15,4 odsto na tri EUR, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na jedan EUR.

Dionice Jugopetrola zadržale su se na 12,6 EUR.

Hotelsko-turističko preduzeće (HTP) Ulcinjska rivijera raspisalo je konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora. Konkurs je objavljen 23. februara, a prijave je moguće dostaviti u roku od 15 dana od tog datuma. Izvršni direktor se bira na period od četiri godine.

Dionicama Crnogorskog Telekoma i Marine Bar se ove sedmice nije trgovalo i one su ostale na 1,6 EUR odnosno dva EUR.

Ukupan promet na Montenegroberzi u februaru je iznosio 1,5 miliona EUR i bio je 167,69 odsto veći u odnosu na januar.

„U poređenju sa februarom prošle godine, promet je veći 764,61 odsto. Prosječan dnevni promet iznosio je 74,97 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U februaru je trgovano 20 dana i zaključeno je 413 transakcija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS