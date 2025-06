Mandić: Energetski sektor može dugoročno osigurati stabilnost crnogorskog društva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetski sektor ima snagu da generiše novu ekonomsku dinamiku, otvara nova radna mjesta i dugoročno osigura stabilnost crnogorskog društva, poručio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, koji je danas u Nikšiću pustio u rad elektranu snage jedan megavat (MW).

Mandić je, kako je saopšteno iz Elektroprivrede (PECG), danas posjetio Solarnu elektranu Vrtac, EPCG-Željezaru Nikšić i EPCG-Solar Gradnju, čime je potvrđena odlučnost države i energetskog sektora da zajedničkim snagama grade održivu i sigurnu energetsku budućnost.

Iz EPCG su kazali da Crna Gora intenzivno ulazi u novu fazu razvoja energetskog sektora, a da se Nikšić sve snažnije pozicionira kao ključna tačka te transformacije.

„Prilikom posjete EPCG-Željezara, Mandić je pustio u rad elektranu snage jedan MW“, kaže se u saopštenju.

Mandić je poručio da energetski sektor ima potencijal da bude ključni motor ekonomskog i društvenog razvoja Crne Gore.

„Ovdje ne govorimo o planovima, već o projektima koji se realizuju sada i ovdje“, rekao je Mandić.

Kako je kazao, njihova vizija je jasna – Crna Gora kao moderna, stabilna i prosperitetna država, u kojoj prirodni resursi, znanje i predan rad stvaraju bolji život za svakog građanina.

„Energetski sektor ima snagu da generiše novu ekonomsku dinamiku, otvara nova radna mjesta i dugoročno osigura stabilnost našeg društva“, istakao je Mandić.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević naglasio je da Nikšić ulazi u novu razvojnu etapu, u kojoj se industrijska tradicija grada spaja sa modernim zelenim tehnologijama.

„Nikšić postaje energetsko srce Crne Gore. Projekti koje danas realizujemo u saradnji sa EPCG i partnerima otvaraju prostor za nova ulaganja, stvaraju održiva radna mjesta i podižu kvalitet života naših sugrađana. Energetika nije više samo privredna djelatnost — ona postaje temelj ukupnog razvoja našeg grada i države“, poručio je Kovačević.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović predstavio je snažan investicioni ciklus koji već mijenja energetsku mapu države.

„Na više lokacija realizujemo projekte solarnih elektrana ukupnog kapaciteta preko 300 megavata. Vjetropark Gvozd ulazi u završnu fazu sa početnih 50 megavata, a dodatnih 20 megavata je već planirano“, rekao je Đukanović.

On je istakao da aktivno razvijaju nove kapacitete na Štedimu, Krupcu, Kapinovom polju, dok su u EPCG-Željezari Nikšić već instalirani prvi solarni moduli koji su ušli u probni rad.

Đukanović je kazao da na Hidroelektrani Perućića planiraju ugradnju osmog agregata snage 58 megavata, a rade i na projektu tunelskog povezivanja akumulacija Krupac i Slano, čime će dodatno povećati efikasnost sistema.

„Paralelno, razvijamo baterijske sisteme kapaciteta 240 megavat-sati koji će omogućiti optimalno upravljanje viškovima proizvedene energije i dodatno stabilizovati mrežu“, rekao je Đukanović, ističući da EPCG već ostvaruje strateška partnerstva sa renomiranim međunarodnim kompanijama na ovim projektima.

Predsjednica Odbora direktora Solar-Gradnje Marina Jočić navela je da kompanija trenutno zapošljava više od 500 radnika sa prosječnim zaradama preko 900 EUR i da interesovanje građana za solarne sisteme stalno raste.

„Sve veći broj domaćinstava postaje proizvođač vlastite energije, proizvodeći tamo gdje i troše. Pripremamo i nove projekte, među kojima je postavljanje solarnih panela na parking površinama sa punjačima za električna vozila, što zaokružuje savremeni koncept održive i decentralizovane energetike“, naglasila je Jočić.

Iz EPCG su zaključili da je današnja posjeta još jednom pokazala punu sinergiju države, lokalnih samouprava i privrede u realizaciji vizije energetski suverene, ekonomski snažne i ekološki odgovorne Crne Gore.

