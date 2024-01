Male zemlje da mudrije koriste svoje potencijale

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Male zemlje moraju mudrije koristiti svoje potencijale kako bi bile vidljivije i konkurentnije na širem tržištu, ocijenili su premijer Milojko Spajić i predsjednik Vlade Lihtenštajna, Danijel Riš.

Oni su ocijenili da je stoga važno voditi odgovornu politiku održivog razvoja i jačati vladavinu prava kao preduslove dugoročnog rasta i stabilnosti.

Spajić, nakon učešća na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu, boravi u posjeti Lihtenštajnu gdje se danas sastao sa Rišom i članovima njegovog Kabineta.

Spajić je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, rekao da je Crna Gora spremna da usvaja najbolje prakse u cilju stvaranja prilika za dalji društveno ekonomski razvoj.

On je upoznao Riša sa planiranim reformama i istakao da je pred Crnom Gorom zahtjevan period koji će obilježiti realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata i napredak na putu evropske integracije.

Riš je zahvalio Spajiću na posjeti koja je ujedno i prva premijerska posjeta iz Crne Gore i iskazao interesovanje za unapređenje ekonomskih relacija kroz jačanje ugovorne baze između dvije zemlje.

“Veoma su nam značajna iskustva Crne Gore i želimo da unapređujemo bilateralne odnose na svim nivoima”, poručio je Riš.

Sagovornici su se saglasili da je u narednom periodu potrebno pristupiti potpisivanju Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i o integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i ocijenjeno da bi skorije članstvo Crne Gore doprinijelo stabilizaciji i prosperitetu regiona.

