Male šanse da zakon o stalnom sezoncu zaživi ove godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Šanse da zakon o stalnom sezoncu, koji je još na javnoj raspravi, zaživi ove godine, su minimalne, ocijenio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU), Žarko Radulović.

On je za Radio Crne Gore kazao da se sa tim aktom uveliko kasni, ali je poručio da nam uskoro neće ni trebati takva kategorija zaposlenih.

Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica skeptičan je da ćemo uspjeti da primijenimo to zakonsko rješenje u ovoj godini, prenosi portal RTCG.

On je kazao da ima prednosti u nacrtu zakona, no primjećuje i nedostatke – manjak kvalifikovane radne snage naročito u građevinarstvu i poljoprivredi, što kako ističe neće riješiti suštinski problem.

Iako je ljetnja turistička sezona na pragu i očekuje se veći dolazak posjetilaca za predstojeće praznike, još nemamo zakon o stalnom sezoncu. U fazi je nacrta i na javnoj raspravi je do 20. aprila.

Radulović je kazao da svi koji se, kako kaže, ozbiljno bave turizmom, već pripremaju narednu sezonu 2026.

“Za ovu godinu, ovakvu stvar je nemoguće sprovesti. Debelo, debelo su zakasnili. Nama još malo pa neće trebati sezonci, jer mi smo počeli da uzimamo, ne ja, nego redom svi stalne radnike, malo, po malo ići ćemo puniti sva ta mjesta, nećemo imati potrebe uopšte za sezonskim radnicima”, rekao je Radulović.

Mikavica je kazao da je siguran i sve da se usvoji zakon u kratkom roku neće dati rezultate u ovoj sezoni.

“Da se iz radnog odnosa između poslodavaca i sezonskih radnika prepoznaju kao nešto što je dobro i što bi moglo da se nastavi iduće godine, uz korišćenje ovih benefita, koje nam sad donosi zakon o stalnom sezoncu”, naveo je Mikavica.

Zakon o stalnom sezoncu, smatra Radulović, bio bi valjan i održiv ako bi država dijelimično preuzela obaveze plaćanja sezonaca u periodu kada nijesu angažovani.

“Ne cijeli platu ali neku sumu moraju da izdvoje, i to je uradila Slovenija. I onda bi to imalo smisla”, kazao je Radulović.

Sa druge strane, Mikavica podcrtava da ima prednosti u tom zakonu. Prije svega ističe što će procedure za zapošljavanje biti jednostavnije, što će radnici imati socijalnu sigurnost, odnosno osiguranje i radni staž i kada ne rade. Ipak, kako je poručio, da neće riješiti suštinski problem, a to je nedostatak radne snage.

“Nedostajuće kvalifikovane radne snage. Nju ipak moramo tražiti prije svega u regionu, a bogami za određene djelatnosti i šire od toga”, naveo je Mikavica.

Radulović smatra da bi bilo efikasno kada bi država formirala poseban fond iz kojeg bi se finansirala dodatna obuka ili prekvalifikacija radnika u periodu dok ne rade.

Sagovornici su zaključili da je ključno za ovu sezonu da se pojednostave procedure za dobijanje radne dozvole, jer mnogi stranci, kako su rekli, budu vraćeni sa granice jer u našim institucijama nijesu završeni neophodni papiri.

