Maksimalno su usporili dinamiku zaduženja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada se trudi da maksimalno uspori dinamiku zaduživanja i da iz sopstvenih resursa uradi sve što može kako bi limit zaduženja bio i prepolovljen, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

„Trudimo se da maksimalno usporimo tu dinamiku i da iz sopstvenih resursa uradimo sve što možemo kako bi taj limit zaduženja, koji je parlament dao za nekih 600 miliona EUR, bio i prepolovljen“, rekao je Damjanović novinarima nakon prezentacije novog izdanja Bijele knjige.

On je kazao da će to zavisiti i od dinamike punjenja budžeta tokom maja, dok su jun, jul i avgust mjeseci kada je ta ona dobra.

„Ako uspijemo da pregrmimo neki period koji je zahtjevan po pitanju obaveza, definitivno ćemo dovesti do usporavanja zadužećnja i do pada učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ja sam optimista“, poručio je Damjanović.

On je naveo da bi idealno bilo da nema više nikakvog zaduženja, ali da u odnosu na godine kada ih je bilo po 700 miliona ili 500 miliona, ovo nije tako loše.

„U 2021. godini smo imali 750 miliona EUR zaduženje, od 28. aprila prošle godine, odnosno za godinu imali smo zaduženje od 105 miliona EUR i za ovu godinu do sada 100 miliona, što je najsporija dinamika od bilo koje vlade u zadnjih par godina“, rekao je Damjanović.

On je, komentarišući način izbora guvernera Centralne banke (CBCG), kazao da je primijenjen hrvatski model.

„Ukazao bih da je to bio sukob parlamentarne većine i predsjednika države Mila Đukanovića. Ubijeđen sam da će, nakon što Jakov Milatović stupi na dužnost, uspjeti da nađe zajednički jezik i najoptimalniji okvir za izbor guvernera“, dodao je Damjanović.

On je, na pitanje da prokomentariše posljednju procjenu Evropske komisije (EK) o programu ekonomskih reformi, odgovorio da se procjene EK zasnivaju na percepciji političke nestabilnosti.

„Ubijeđen sam da nakon predsjedničkih izbora i pečata na demonopolizaciju političke vlasti nakon 30 godina idemo na demonopolizaciju svih ostalih tokova, pa i ekonomskih i finansijskih i to stvara dobru perspektivu“, naveo je Damjanović.

On je, komentarišući reformu državnih preduzeća, kazao da je bilo više modela, do najnesrećnijeg modela Montenegro Worka – paradržavnog tijela koje je potrošilo pola miliona EUR, čime treba da se bavi neko drugi.

„Mi smo dostavili Vladi informaciju o načinu kako da se napravi optimalni regulatorni okvir za nadzor rada preduzeća u državnom vlasništvu. Formirana je i komisija na nivou kompletne Vlade koja će dati određene predloge“, rekao je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS