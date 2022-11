Magistrale i auto-put spremni za zimsku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINES) – Magistralni i regionalni putevi spremno dočekuju zimsku sezonu, saopštili su Pobjedi iz Uprave za saobraćaj, dok su iz Monteputa kazali da su obavili neophodne pripreme za zimsko održavanje auto-puta i da će se njime redovno saobraćati cijele godine.

“Magistralni i regionalni putevi spremno dočekuju predstojeću zimsku sezonu. Očekuje se nesmetano odvijanje saobraćaja, izuzev na putevima gdje je promijenjen režim saobraćaj zbog izvođenja radova. Na putevima gdje se izvode radovi i gdje je promijenjen režim saobraćaja, potrebno je da se vozači pridržavaju pravila i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju”,rekli su iz Uprave za saobraćaj.

Dužina magistralnih i regionalnih puteva u nadležnosti Uprave za saobraćaj iznosi 1,94 hiljade kilometara, o kojima se brine firma Crnagoraput. Iz Uprave za saobraćaj su podsjetili da su sa tom firmom zaključili ugovor o održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva na period od četiri godine, od 2019. do naredne.

“Ugovor je zaključen na iznos od 37,99 miliona EUR. Izvršene su sve potrebne pripreme za predstojeću zimsku sezonu, u prethodnom periodu imali smo dobru međusobnu saradnju”, rekli su iz Uprave za saobraćaj.

Oni su naveli da su u prethodnom periodu uložena znatna finansijska sredstva u putnu infrastrukturu, tako da su mnogi putevi rekonstruisani i izgrađeni.

“Na pojedinim putevima trenutno se izvode radovi: Cetinje – Čevo, Pljevlja – Metaljka prva faza, Lubnica – Jezerine, nastavak izgradnje bulevara za Tuzi, a u planu su veoma značajne investicije u putnu infrastrukturu. Bez obzira na značajna ulaganja u putnu infrastrukturu, potrebno je nastaviti dalja ulaganja u modernizaciju putne infrastrukture kao i u izgradnju novih puteva kako bi se bezbjednost svih učesnika u saobraćaju podigla na veći nivo”, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Iz Monteputa su neveli da je to preduzeće obavilo neophodne pripreme za zimsko održavanje auto-puta, što podrazumijeva nabavku potrebne mehanizacije, sredstava i opreme, zapošljavanja potrebnog broja radnika na održavanju, kao i njihovu obuku.

“Služba za zimsko održavanje, na osnovu monitoringa temperatura vazduha, u skladu sa planom zimskog održavanja, zadnjih nekoliko dana obavlja preventivno posipanje kolovoza u cilju sprečavanja poledice usljed niskih temperatura.

Sagledavajući sve okolnosti opravdano tvrdimo da će se, tokom cijele godine, saobraćaj na auto-putu odvijati redovno”, kazali su iz Monteputa.

Oni su dodali da, teoretski gledano, postoji scenario obustave saobraćaja na auto-putu, zbog bezbjednosti učesnika, usljed pojave vjetra koji prevazilazi proračunske vrijednosti koje su korišćenje kao ulazni podaci prilikom izrade projekta.

“Ali vjerovatnoća pojave takvog vjetra, usljed koga bi bio obustavljen saobraćaj, veoma je mala”, rekli su iz Monteputa.

Oni su saopštili da je u okviru baze za održavanje auto-puta zaposleno 24 vozača-putara koji su 24 sata prisutni na putu.

“Od opreme za održavanje auto-puta posjedujemo deset snjegočistača. Radi se o najnovim vozilima marke Mercedes Arocs, koja su opremljena posipačima i plugovima firme Rasco iz Hvatske. Svi posipači su kombinovani, što znači da se pomoću njih mogu izvoditi sve vrste posipanja puteva: tekuće posipanje, pomoću mlaznica na zadnjoj strani, vlažno posipanje, gdje se suva so na tanjiru za posipanje prethodno vlaži rastvorom slane vode, u razmjeri koja se prethodno zadaje na upravljačkoj strani u kabini i suvo posipanje soli”, kazali su iz Monteputa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS