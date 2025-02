Mađarski privatni operater ponovo dovodi turiste u Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici mađarskog operatera, Continentaltrain.com, najavili su realizaciju dva turistička voza iz Mađarske ka Crnoj Gori, koji će saobraćati u maju i oktobru ove godine, kao i tri u narednoj.

“Ova inicijativa predstavlja nastavak uspješne saradnje započete u septembru 2023. godine, koja je omogućila mađarskim turistima da vozom stignu u Crnu Goru i uživaju u njenim prirodnim ljepotama i bogatom kulturnom nasljeđu”, navodi se u saopštenju Uprave za željeznice.

Uprava za željeznice održala je sastanak s predstavnicima mađarske kompanije – privatnog željezničkog operatera Continentaltrain.com.

Tokom sastanka naglašena je važnost željezničkog turizma kao ekološki prihvatljivog i atraktivnog načina putovanja.

Uprava za željeznice će, kako je saopšteno, pružiti podršku u realizaciji ovog projekta kako bi se osigurao siguran i kvalitetan prevoz, uz jedinstveno iskustvo vožnje kroz spektakularne pejzaže Crne Gore.

“Očekuje se da će ova inicijativa dodatno unaprijediti turističke veze između Mađarske i Crne Gore, te doprineti razvoju međunarodnog željezničkog saobraćaja u regionu”, zaključuje se u saopštenju.

