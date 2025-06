Mađarska jedan od najbližih partnera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mađarska ostaje jedan od najbližih partnera Crne Gore na evropskom putu, saopštio je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je danas održao bilateralni sastanak sa ministrom vanjskih poslova Mađarske, Peterom Sijartom, potvrđujući snažno i dugogodišnje partnerstvo između dvije zemlje.

Nakon bilateralnog sastanka, Gjeloshaj i Sijarto održali su i zvaničnu konferenciju za medije.

Tokom sastanka, sagovornici su razgovarali o širokom spektru tema, uključujući unapređivanje ekonomske saradnje, zajedničke investicione mogućnosti i put Crne Gore ka pristupanju Evropskoj uniji. Obje strane su naglasile važnost zajedničke posvećenosti evropskim vrijednostima i održivog ekonomskog razvoja.

Gjeloshaj je istakao podršku Mađarske pristupanju Crne Gore EU.

„Duboko cijenimo njihovu političku i tehničku podršku koja nam pomaže da se uskladimo sa standardima EU i ojačamo naše institucije”, dodao je Gjeloshaj.

Sijarto je istakao snažnu bilateralnu trgovinu koja je dostigla rekordne nivoe, a OTP i 4iG prednjače u bankarstvu i telekomunikacijama. Sijarto je još jednom potvrdio veliku podršku pristupanju Crne Gore EU i pozdravio napore da se do kraja godine zatvori 6 poglavlja.

Sagovornici su takođe razgovarali i o potencijalima za produbljivanje saradnje u sektorima kao što su infrastruktura i digitalna transformacija, a najavili su i potpisivanje međudržavnog G2G sporazuma u oblasti infrastrukture kao i izgradnju Data centra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS