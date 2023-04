Macron potpisao kontroverzni zakon o penzionoj reformi

Pariz, (MINA-BUSINESS) – Francuski predsjednik, Emmanuel Macron, potpisao je zakon o vrlo nepopularnoj penzionoj reformi, kojom se starosna granica penzionisanja podiže sa 62 na 64 godine.

Macron je svoj potpis na zakon stavio nekoliko sati nakon što je najviše francusko ustavno tijelo odobrilo reformu, javlja BBC.

Ustavni savjet odbio je pozive opozicije na raspisivanje referenduma, no ali je takođe izbacilo neke dijelove reforme, pozivajući se na pravne manjkavosti.

Demonstranti su nakon odluke vijeća širom Pariza zapalili vatre i 112 ljudi je uhapšeno, prenosi SEEbiz.

Od januara je održano 12 dana demonstracija protiv reforme.

Sindikati su obećali da će nastaviti da se protive reformi i pozvali radnike u Francuskoj da se vrate na ulice 1. maja.

Macron tvrdi da su reforme nužne kako bi se spriječilo urušavanje penzionog sistema.

Vlada je u martu iskoristila posebna ustavna ovlašćenja da bez glasanja uvede izmjene.

Ministar rada, Olivier Dussopt, je rekao da očekuje da će reforme stupiti na snagu početkom septembra.

