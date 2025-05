Lutovac vjeruje da će UAE investirati na Jelovici

Berane, (MINA-BUSINESS) – Nakon konsultacija premijera Milojka Spajića s predsjednicima opština u vezi sa investicijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Opština Berane je kao lokaciju u koju bi trebalo investirati predložila Jelovicu.

Predsjednik Opštine Brerane, Đole Lutovac je, gostujući u Bojama jutra Televizije Vijesti, objasnio zbog čega je baš ta lokacija odabrana.

“Mi smo u jednom vrlo kratkom roku kao projektnu ideju dali lokalitet Jelovice, iz razloga što taj lokalitet spada u prostorni plan posebne namjene Bjelasica-Komovi u okviru koje postoji detaljni urbanistički plan Jelovice, gdje je razrađeno jedno kompletno turističko naselje, planski naravno, sa tipskom gradnjom i iz tog razloga smo smatrali da je taj lokalitet idealan s obzirom na to da već postoje planska dokumenta koja su osnov i polazna tačka da bi nešto mogli realizovati”, kazao je Lutovac.

Pritom, kako je objasnio, tu postoji sistem staza i žičara, gondola, u što bi se sve moglo investirati i upravo iz tog razloga su ponudili navedeni lokalite, prenosi portal Vijesti.

Lutovac je kazao i da će se uskoro znati sudbina njihovog predloga.

“Vjerujem da ćemo vrlo brzo imati konkretne odgovore, s obzirom da vlasnik kompanije Eagle Hills, Mohamed Alabar, dolazi za nekoliko dana i da će imati određene prezentacije u Podgorici. Vjerujem da ćemo i u narednih deset do 15 dana imati konkretne odgovore i da li će se investirati u sjever Crne Gore, odnosno konkretno na Jelovici. Mi verujemo da će to biti”, zaključio je Lutovac.

