Luku nakon dvije decenije vraćaju Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Budva Milo Božović i direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj potpisaće danas ugovor kojim će to javno preduzeće lokalnoj upravi ustupiti na privremeno korišćenje Luku Budva kod Starog grada.

To je Vijestima potvrđeno u kabinetu predsjednika Opštine.

Time se Luka Budva, nakon cijele dvije decenije od kada je data na upravljanje privatnoj kompaniji, ponovo vraća Opštini na upravljanje.

Lukom Budva do sada je upravljala američka kompanija Stratex.

Vlada je prije mjesec usvojila Odluku o preuzimanju Luke Budva, te dala saglasnost na sporazum između Morskog dobra i Opštine Budva, kojim se lokalnoj upravi daje marina na privremeno korišćenje do raspisivanja tendera i izbora koncesionara.

Morsko dobro i Opština, kada je na njenom čelu bio Marko Carević, su u julu 2021. zaključili predlog ugovora o ustupanju starogradske marine lokalnoj upravi, te zatražile od tadašnje Vlade da da saglasnost.

Mikijelj i Božović su u januaru ove godine uputili zahtjev za realizaciju sporazuma o ustupanju na korišćenje Luke Budva Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kako bi bio dostavljen Vladi na odlučivanje.

Zahtjev je uslijedio nakon što je Privredni sud usvojio prigovor Morskog dobra te ukinuo privremenu mjeru koju je donio raniji predsjednik tog suda Blažo Jovanić.

Kako Vijesti nezvanično saznaju, Opština i dosadašnji zakupac marine su postigli dogovor, pa će prenos upravljanja biti realizovan bez protivljenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS