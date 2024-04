Luke od vitalnog značaja za ekonomiju države i regionalnu povezanost

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Luke su ključna čvorišta za promet robe i putnika i od vitalnog su značaja za ekonomiju države i regionalnu povezanost, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva je saopšteno da se Radulović u Briselu, u okviru “ConnectingEuropedays”, sastao sa predstavnicima “Port of Antwerp”.

Navodi se da su sagovornici ukazali na nužnost unapređenja infrastrukture i logističkih procesa kako bi se efikasnije podržao protok robe i putnika kroz luku.

Kako se dodaje, istaknuta je važnost kontinuirane komunikacije i koordinacije između luke i nadležnih institucija radi rješavanja izazova i unapređenja uslova poslovanja.

