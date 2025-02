Lokanda za sada jedini primjer saradnje privrede i države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o javno-privatnom partnerstvu (JPP) se primjenjuje od jula 2020. godine, a po tom principu je u Crnoj Gori započet samo jedan projekat, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su Pobjedi kazali da je riječ o izgradnji, rekonstrukciji i upravljanju hotelom Lokanda na Cetinju za koji je Prijestonica objavila tender za izbor privatnog partnera.

Taj projekat podrazumijeva izgradnju hotela sa podzemnom garažom i uređenjem Trga umjetnika, a od velike je važnosti što se na sistemski način pristupa očuvanju kulturnog bogatstva Cetinja, prvog hotela koji je građen u Crnoj Gori. Iz Ministarstva su naveli da, pored tog, postoji još nekoliko projekata koji su u razmatranju i fazi pripreme projektne dokumentacije, te da ima interesovanja za ovu vrstu partnerstva.

„Pored svog kulturno-istorijskog značaja, izgradnjom hotela Lokanda u istom prvobitnom izdanju sa 30 soba, unaprijediće se turistički i smještajni kapaciteti u gradu i stvoriti uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Projekat obuhvata i izgradnju podzemne garaže sa 130 novih parking mjesta u samom centru grada. Nacrtom ugovora o JPP je predviđeno 30 mjeseci za realizaciju projekta“, naveli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je šest mjeseci predviđeno za izradu projektne i tehničke dokumentacije, a nakon pribavljanja svih saglasnosti na projektnu i tehničku dokumentaciju predviđena su 24 mjeseca za izgradnju.

„Javno otvaranje ponuda je okončano 26. decembra, postoji interesovanje nekoliko investitora od kojih se očekuje da do zaključenja roka dostave svoje ponude“, rekli su predstavnici Ministarstva.

Ekonomski analitičar Mirza Mulešković smatra da Zakon, koji se primjenjuje od 2020. godine, nije dao željene rezultate i da se očekivalo mnogo više.

„JPP su jedan od boljih vidova saradnje koji obezbjeđuju dugoročnost i konkurentnost, a država zajedno sa privatnim sektorom valorizuje određene oblasti koje ne može sama da finansira“, kazao je Mulešković Pobjedi.

On je dodao da je veliki problem sa administracijom i procedurama, te i dalje nedovoljnim povjerenjem investitora.

Mulešković smatra da država nije dovoljno promovisala taj koncept ulaganja, te da bi bilo dobro da nađe način da se više približi privrednicima. Iako je prošlogodišnje istraživanje Savjeta stranih investitora o investicionoj klimi u Crnoj Gori pokazalo blagi rast indeksa koji mjeri nivo razvijenosti propisa o JPP na 5,3, istovremeno je ukazalo i da su problemi u toj oblasti i dalje ozbiljni.

„Kao faktor koji najviše utiče na ocjenu stanja indeksa propisa o JPP, najnižu ocjenu od 4,6 dobila je dostupnost poziva za privatno-javna partnerstva. Procedure koje se odnose na JPP ocijenjene su nešto višom ocjenom od 4,7. Ispitanici su ocjenu od 5,5 dali regulatornom okviru u za ovu oblast“, navedeno je u Bijeloj knjizi, koju je Savjet objavio za prošlu godinu.

Članice Savjeta su u istraživanju ukazale da su procedure za JPP „veoma komplikovane i opterećujuće“, da je ograničen broj poziva za angažovanje, te da se zbog značajne netransparentnosti cijelog procesa, otvara mogućnost za korupciju i umanjuje atraktivnost ovog modela.

Osim toga, digitalni servisi nijesu dovoljno razvijeni, a često kršenje ugovora od institucija ukazuje na njihov pasivan pristup i dodatno smanjuje vidljivost i atraktivnost poziva.

Iz Ministarstva su saopštili da je politika JPP usklađena sa regulativom EU te da, iako je okvir nov, praksa je postojeća, imajući u vidu da je postojalo više ugovora baziranih na ovom modelu. Oni su dodali da od početka primjene rade na prevazilaženju jaza od donošenja propisa do izrade novih projekata i daljeg razvoja kroz edukaciju i privatnog i javnog sektora. Ipak, najveću mogućnost za takve projekte imaju lokalne samouprave.

„Lokalne samouprave imaju prostora da, kroz ovaj propis, budu najznačajniji naručioci kapitalnih projekata po ovom modelu. Navedeno se može ostvariti kreiranjem preduslova da donosioci odluka jasno predoče povoljnost javnih usluga kroz projekte JPP, imajući u vidu da iz budžeta na godišnjem nivou nije moguće obezbijediti realizaciju brojnih projekata kroz direktno finasiranje“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su naveli da je otežano finansiranje brojnih javnih funkcija, koje tradicionalno pružaju organi lokalnih i državnih vlasti.

„Za nas je ključna odrednica benefit projekata javno-privatnog partnerstva, u dijelu koji se odnosi na prenošenje ekspertize privatnog sektora u realizaciji, efikasnosti i ekonomičnosti“, kazali su iz Ministarstva.

