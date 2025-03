Ljiljanić: Druga dionica auto-puta biće puštena u saobraćaj 2030. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Druga dionica auto-puta, od Mateševa do Andrijevice, trebalo bi da bude završena i puštena u saobraćaj 2030. godine, saopštio je direktor Monteputa, Milan Ljiljanić.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da se na vrijeme krenulo u proces eksproprijacije zemljišta i da ne očekuje kašnjenja.

Ljiljanić je podsjetio da je prošle sedmice raspisan tender za izgradnju druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice i dodao je da se ponude mogu dostavljati do kraja aprila, prenosi portal RTCG.

“Očekujemo da ti radovi krenu u ovoj godini, a da se završe 2030. Ukupno trajanje radova je pet godina, a ono obuhvata izradu glavnog projekta, pripremne radove, glavne radove, a nakon toga i puštanje dionice u saobraćaj 2030. godine”, kazao je Ljiljanić.

On je rekao da su uslovi tendera za izvođača skoro nepromijenjeni u odnosu na prethodni poziv.

U Opštini Kolašin 70 odsto predmeta eksproprijacije je završeno.

Kada je riječ o elektronskoj naplati putarine, Ljiljanić je saopštio da je cilj da se broj korisnika do kraja godine poveća na 50 odsto kako bi se smanjilo vrijeme čekanja na naplatnim centrima.

On je istakao da su planirane i olakšane procedure poput video naplate.

