Lipska pećina otvorena za posjetioce

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – U Lipskoj pećini je od danas otvorena sezona.

Iz preduzeća Lipska pećina su saopštili da 11. sezonu počinje već ustaljeni tim, sa dvije raspoložive ture – pećinska tura i avanturistička priča.

Pećinska tura je omiljena među posjetiocima, dok avanturistička priča, pored pećinske ture, obuhvata i dio pećinskih kanala koji se nalaze van uređene staze.

„Ova jedinstvena tura čini Lipsku pećinu nezaobilaznom atrakcijom, gdje se prirodna čarolija i jednodnevna avantura savršeno prepliću. Ona je, kao i do sada, dostupna samo uz prethodnu rezervaciju“, navodi se u saopštenju.

Proteklih deset godina rada obilježili su brojni događaji koji se organizuju u Lipskoj pećini, kao što su prijemi, degustacije vina, ali i degustacije praćene koncertom klasične muzike.

Sve ture počinju sa parkinga Lipske pećine, na kojem se nalazi Info pult gdje posjetioci mogu kupiti ulaznice.

Sve informacije o turama, kao i terminima, su dostupne na sajtu www.lipa-cave.me.

