Lidl kupio tri lokacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni trgovački lanac Lidl do sada je u Crnoj Gori kupio tri velike lokacije za svoje buduće megamarkete, a iz kompanije nijesu željeli da govore o svojim planovima za Crnu Goru, ni o roku kada bi mogli početi sa radom.

„Lidl je u stalnom razmatranju mogućnosti za širenje poslovanja. Crna Gora je, u pogledu maloprodaje, tržište na kojem potrošači žele model koji nudi Lidl, a to je ponuda proizvoda visokog kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Zbog toga, Lidl trenutno investira u moguće lokacije za prodavnice i logističke centre u Crnoj Gori”, naveli su iz kompanije na pitanje Vijesti o trenutnim investicijama i planovima za širenje u Crnoj Gori.

Oni su kazali da u ovom trenutku nijesu u mogućnosti da obrazlažu detalje njihovih planova, aktivnosti, lokacija, kao ni potencijalnog datuma otvaranja.

”Mi u Lidlu cijenimo i njegujemo transparentnu i relevantnu komunikaciju i budite uvjereni da ćemo naše zaposlene i zainteresovane strane pravovremeno informisati o narednim koracima, kada za to dođe vrijeme”, rekli su iz kompanije.

Prema podacima iz katastra kompanija Lidl Crna Gora, čiji je osnicač WE – International Zweite iz Štutgarta, vlasnik je dvije lokacije u Podgorici i jedne u Nikšiću. U glavnom gradu su kupili opštinski plac od oko 14 hiljada kvadrata iz zgrade Radio-televizije Crne Gore, na kojoj je ranije kompanija Bolići najavljivala gradnju hotela i gdje su još 2012. godine iskopali ogromnu rupu.

Prema podacima iz opštinskih dokumenata, gradska kasa je od prodaje ove lokacije prošle godine prihodovala oko 10,8 miliona EUR. Od stečajne uprave “Radoja Dakića” kupili su plac od oko 13 hiljada kvadrata, za koji su nudili oko četiri miliona EUR.

Plac se nalazi na prostoru bivše fabrike neposredno uz magistralu za Nikšić, preko puta sadašnjeg marketa Franca. Prema istim dokumentima u Nikšiću su kupili bivšu upravnu zgradu Rudnika boksita i plac oko i iza nje, od oko osam hiljada kvadrata.

Lokacija se nalazi uz Bulevar 13. jula, a preko puta velikog megamarketa kompanije HDL Laković. Nije poznato za koliko su kupili tu lokaciju, kao ni da li su je kupili direktno od stečajne uprave Boksita ili od nekog preprodavca.

