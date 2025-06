Lideri većine i Vlada danas hitno o drami sa koncesijom za aerodrome

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Lideri vladajuće većine i Vlada danas bi trebalo da održe hitne sjednice u vezi postupka koncesije za aerodrome, dok je sjednica Tenderske komisije, koja je trebalo da se održi jutros, otkazana, pišu Vijesti.

Zbog drastične razlike u bodovanju kojim su Tenderska komisija za koncesije na crnogorske aerodrome i njen konsultant iz Svjetske banke (SB) ocijenili tehnički dio dvije prijavljene ponude, za danas su zakazane hitne sjednice lidera vladajuće većine i Vlade, a otkazana je za jutros predviđena sjednica 13-članog tijela koje je trebalo da verifikuje ispadanje jednog od ponuđača, a otvori finansijsku ponudu drugog.

Kako piše list, višednevni dramatičan zaplet u postupku koji traje sedam godina, u subotu je obilježilo upozorenje konsultanta, Međunarodne finansijske institucije (IFC), da će napustititi tu svoju ulogu zato što im Tenderska komisija nije dostavila informaciju o osnovu za faktičku diskvalifikaciju ponude južnokorejske kompanija Incheon International Airport Corporation.

Takođe, preko društvenih mreža javno su se jedan drugom suprotstavili premijer Milojko Spajić i njegov potpredsjednik i šef Tenderske komisije, Nik Gjeloshaj, koji je optužio eksperta IFC-a da radi za južnokorejskog ponuđača.

Izvori Vijesti upoznati sa dosadašnjim tokom tenderskog postupka tvrde da su Korejci od IFC-a, koji je dao odvojeno mišljenje o tehničkim ponudama, dobili 95 od mogućih 100 bodova, a luksemburško-američka Corporation America Airports S.A. 80 bodova, što je minimum za prolazak u nastavak postupka davanja aerodroma u Tivtu i Podgorici pod 30-godišnju koncesiju.

Tenderska komisija je korejsku ponudu vrednovala sa 79,7 bodova, čime bi Incheon ispao iz trke, dok je luksemburško-američkoj dato 85 bodova. Taj rezultat je trebalo da se verifikuje danas na sjednici Tenderske komisije, što dio njenih članova bliskih Spajiću odbija.

Minimum 80 bodova je potrebno kako bi se ponuđači kvalifikovali za sljedeću fazu tenderske procedure u kojoj se vrednuju finansijske ponude, koje nose 80 odsto ukupnog bodovanja, prema izvorima Vijesti.

Vlada je sinoć na elektronskoj sjednici zadužila Gjeloshaja da odloži sjednicu Tenderske komisije koja je bila planirana za danas u deset sati, kako bi se članovi Vlade upoznali sa sadržajem pisma IFC-a i sprovedenim aktivnostima Tenderske komsije. Uz to, pozvano je svih 13 članova komisije da prisustvuju sjednici Vlade koja je zakazana za 19 sati.

Prema izvorima Vijesti, tokom subote se na raznim whatsapp grupama Vlade i vladajuće većine i u individualnim konsultacijama, vodila borba o tome da li će se sjednica Tenderske komisije održati prije nego što Vlada zauzme stav o pismu IFC-a i dobije informaciju od Gjeloshaja o radu Tenderske komisije.

Situaciju i njeno rješavanje dodatno je komplikovao Spajićev privatni boravak u inostranstvu od petka, odakle se vraća danas popodne.

Gjeloshaj je navodno tražio da se vanredni sastanak lidera stranaka vladajuće većine – koji se po pravilu sastaju kad treba riješiti goruće međusobne nesuglasice koje se ne mogu riješiti na drugi način, održi prije zakazane sjednice Tenderske komisije, dok je Spajićev tabor tražio da se prije nje održi sjednica Vlade i odluči o daljim koracima.

Prije sastanka lidera većine, Spajić bi trebalo da održi konsultacije sa kolegama iz rukovodstva svoje stranke, pokreta Evropa sad.

Vijesti nezvanično saznaju od više izvora da su na sinoćnoj elektronskoj sjednici svi članovi Vlade glasali za to da Gjeloshaj odloži sjednicu Tenderske komisije.

Rok u kome je Tenderska komisija trebalo da završi kompletan posao i da preda izvještaj Ministarstvu saobraćaja o bodovanju ponuda, ističe sjutra.

Ministarstvo saobraćaja potom treba da u roku od 30 dana predloži Vladi zaključke na usvajanje, odnosno rang-listu iz koje se vidi koja je najbolja ponuda na tenderu. Vlada može da usvoji te zaključke, ali i da odluči da najbolja ponuda ne zadovoljava potrebe Crne Gore i da tender poništi.

Jedna od opcija za rješenje spora, koji prijeti da destabilizuje Vladu i vladajuću većinu, je i da se rok Tenderskoj komisiji za dostavljanje izvještaja Ministarstvu saobraćaja Vladinom odlukom produži za neko vrijeme, tvrdi jedan od izvora Vijesti.

