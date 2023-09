Leven novi glavni izvršni direktor Sektora za upravljanje hotelima u Orascom Developmentu

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Orascom Development Holding imenovala je Stuarta Levena za glavnog izvršnog direktora Orascom Hotels Managementa (OHM).

OHM je u stopostotnom vlasništvu Orascom Development Holdinga i odgovorna je za većinu hotelskih operacija vodeće međunarodne kompanije za razvoj dinamičnih integrisanih zajednica u Evropi, na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi.

Leven će voditi transformaciju i širenje hotelskog poslovanja kompanije Orascom Development Holding, kako bi se u daljem razvoju zadovoljile rastuće potrebe gostiju, poslovnih partnera, zaposlenih i cjelokupnog koncepta integrisanih gradova ove kompanije u Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Omanu, Crnoj Gori i Švajcarskoj.

On će takođe biti važan član globalnog izvršnog odbora kompanije Orascom Development Holding koji će biti direktno odgovoran izvršnom direktoru Grupe, Omaru El Hamamsy-u.

Leven će blisko sarađivati sa Joachimom Schmittom, koji zadržava operativno vođstvo nad portfolijem kompanije ODH koga čine ukupno 33 hotela na tri kontinenta, a takođe će biti odgovoran za planirana otvaranja novih hotela. Schmitt će preuzeti novoosnovanu ulogu glavnog operativnog direktora u OHM-u.

Pored navedenog, Leven donosi bogato iskustvo stečeno u hotelskoj industriji. Čitava decenija rada sa raznim hotelskim kompanijama dovela ga je do pozicije potpredsjednika komercijale za Veliku Britaniju i Irsku u kompaniji InterContinental Hotels Group. Takođe, ima veliko iskustvo u industriji vazduhoplovstva i brodskih krstarenja, stečeno na poziciji potpredsjednika EMEA za kompaniju Royal Caribbean Group.

El Hamamsy je poželio dobrodošlicu Levenu u njihov rukovodeći tim tokom razdoblja u kojem su postigli izuzetne rezultate, što je još jedan dokaz njihove predanosti privlačenju vrhunskih talenata u okruženje koje stvaraju.

„Stuartovo dokazano iskustvo u komercijali, prodaji i marketingu dobro se slažu sa našim strateškim nastojanjem da dodatno unaprijedimo našu vrhunsku, luksuznu hotelijersku i ugostiteljsku ponudu. Uz pomoć Joachimovog operativnog vođstva, uvjeren sam da je naše hotelsko poslovanje na dobrom putu da nastavi dalji razvoj u skladu sa trendom ostvarenog impresivnog rasta“, rekao je El Hamamsy.

Leven je kazao da su vizionarski koncept i maestralni kompleksan nivo razvoja integrisanih gradova kompanije Orascom Development Holding zaista izvanredni.

„Naš portfolio koji obuhvata 33 hotela, sa više od sedam hiljada soba, za nas predstavlja temelj i inspiraciju kako da na najbolji način osmislimo dobrodošlicu našim gostima na ovim izuzetnim destinacijama. Bilo da se radi o našim posebnim, samostalnim rezidencijalnim i poslovnim objektima ili renomiranim međunarodnim brendovima kao što su The Chedi, Movenpick, Radisson, Rotana, Sheraton i Steigenberger, naš fokus je na pružanju izvanrednog iskustva gostima”, rekao je Leven.

On je kazao da se raduje saradnji sa menadžmentom, timom i partnerima u sklopu vizije da transformišu i proširuju OHM u skladu sa putem razvoja kompanije Orascom Development ka poziciji vodeće multinacionalne kompanije za razvoja integrisanih destinacija.

U toku ove godine, segment hotela kompanije Orascom Development pokazao je solidan rast, ostvarivši rast prihoda tokom prve polovine godine od 32,5 odsto, odnosno 80,3 miliona švajcarskih franaka (CHF), dok je bruto operativna dobit porasla 86,2 odsto, odnosno 35 miliona CHF.

„Ovi impresivni rezultati prvenstveno su ostvareni na osnovu jakih prosječnih dnevnih cijena, rastuće potrebe gostiju da provode slobodno vrijeme van kuće i povećane stope popunjenosti kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

Tokom godina, vrhunski luksuzni hoteli u sklopu Orascom Development-a osvojili su priznanja za izvanredna iskustva gostiju, u okviru anketa Condé Nast Traveller, World Travel Awards, TripAdvisor, BBC Travel i drugih prestižnih entiteta u hotelskoj industriji.

U Crnoj Gori, destinacija ODH-a je Luštica Bay u kojoj se nalazi čuveni hotel The Chedi Luštica Bay, dio lanca vodećih svjetskih hotela The Leading Hotels of The World, sa 111 izuzetno elegantnih soba i apartmana, dva restorana, dva bara, salama za sastanke različitih namjena, kao i sa privatnom plažom, spa centrom koji je inspirisan duhom Azije, zatvorenim i otvorenim bazenima.

