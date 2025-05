Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Privrednoj komori (PKCG) počela je LEADER obuka za mlade preduzetnike, organizovana u saradnji sa prestižnom Ivey Business School iz Kanade.

Program se po prvi put realizuje u Crnoj Gori, u periodu od 5. do 16. maja, uz podršku Ambasade Kanade i učešće mladih lidera iz različitih krajeva zemlje.

“Aktivnosti obuke su osmišljene u formatu dvonedjeljnog programa sa studijama slučaja Ivey i predavanjima, kao i jedan na jedan coaching metodom”, saopšteno je iz PKCG.

LEADER program, kako je poručeno, predstavlja odličnu priliku za buduće poslovne lidere, preduzetnike i studente s preduzetničkim ambicijama, kojima će biti ponuđen trening upravljanja kroz stvarne poslovne scenarije koristeći slučajeve iz poznate biblioteke Ivey Publishinga od osam hiljada slučajeva, kao i debate i diskusije koje vode učesnici.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, istakla je važnost ovog trenutka za crnogorsku poslovnu zajednicu.

“Tokom protekle i ove godine, PKCG je sa predstavnicima Ivey Business School iz Kanade aktivno radila na realizaciji ideje da se u Crnoj Gori, po prvi put, realizuje LEADER projekat. Vjerujem da će ovaj projekat osnažiti preduzetnike i doprinijeti da se ideje transformišu u pokretače održivog ekonomskog razvoja i pozitivnih društvenih promjena”, kazala je Drakić.

Ona je naglasila da program ne nudi samo znanje, već i konkretne alate, te da ova obuka predstavlja važan korak ka podršci novoj generaciji preduzetnika.

“LEADER program simbolizuje našu posvećenost stvaranju ambijenta u kojem ideje mladih dobijaju konkretnu podršku i put ka realizaciji. Vjerujem da će učesnici izaći iz ovog programa osnaženi, sa jasnijom vizijom i praktičnim znanjem za razvoj svojih biznisa”, poručila je Drakić.

U pozdravnom obraćanju, ambasadorka Kanade za Crnu Goru, Srbiju i Sjevernu Makedoniju, Michelle Cameron, istakla je značaj ovog trenutka za budućnost mladih lidera u Crnoj Gori.

“Konačno je i Crna Gora postala dio LEADER porodice. Ovo je više od obuke, ovo je investicija u budućnost mladih ljudi koji već pokazuju potencijal da postanu nosioci ekonomskog i društvenog razvoja. Posebna vrijednost programa je to što ne uči samo biznis vještinama, već i liderstvu – sposobnosti da se vodi tim, da se inspiriše zajednica, da se istraje kroz izazove”, kazala je Cameron.

Ona je pozvala sve učesnike da budu otvoreni za međusobnu saradnju i stvaranje lokalnih mreža.

“Ovdje nijeste samo da učite od predavača, već i jedni od drugih. Iskoristite ove dvije nedjelje da prepoznate ko su među vama lideri u marketingu, ko ima analitički način razmišljanja, a ko pokreće druge svojom energijom. Umrežavanje i međusobna podrška često su ključ uspjeha u preduzetništvu”, poručila je Cameron.

Vođa LEADER programa, Jared McBride, istakao je da je projekat pokrenut sa idejom da pomogne lokalnim preduzetnicima u zemljama u razvoju da postanu pokretači rasta u svojim zajednicama.

“LEADER koristi metod studija slučaja kako bi učesnike stavio u poziciju donošenja realnih poslovnih odluka. Do sada smo obučili više od deset hiljada preduzetnika u više od 23 zemlje i sa ponosom sada započinjemo novo poglavlje u Crnoj Gori. Naša misija je jasna – osnažiti nove generacije preduzetnika sa alatima i okvirima koji im omogućavaju da grade održive biznise i doprinesu lokalnom razvoju”, naveo je McBride.

Prema njegovim riječima, učesnici programa će u narednim danima proći kroz intenzivne radionice, predavanja, rad u timovima i individualne coaching sesije.

Kroz praktičan i interaktivan pristup, imaće priliku da razviju konkretne biznis planove, unaprijede vještine u oblasti strategije, finansija i marketinga, ali i da steknu neprocjenjiva znanja iz liderstva i umrežavanja.

Program u Crnoj Gori realizuje se uz podršku niza partnera iz akademskog, javnog i privatnog sektora, a cilj svih aktera je isti – stvoriti stabilne temelje za preduzetništvo koje će oblikovati budućnost crnogorske ekonomije.

