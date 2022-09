Laličić: Arbitražni sud u Londonu potvrdio nestručnost Milatovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Londonu da odbije zahtjev države Crne Gore da se otvore hotel Sveti Stefan i Vila Miločer, potvrdila je nestručnst bivšeg ministra ekonomskog razvoja, Jakova Milatovića, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanica DPS-a, Jovank Laličić, smatra da je odluka suda iznenadila samo one izmanipulisane jeftinim, karikaturalnim populizmom Milatovića.

„Revanšizmom prema DPS-u, ali i uglednim investitorima, koji su došli u Crnu Goru prije 2020. godine, grobar crnogorske ekonomije, Jakov Milatović, zajedno sa svojim nadređenim, Milojkom Spajićem, izvršio je svojevrsnu destrukciju ekonomskog sistema Crne Gore“, navela je Laličić u saopštenju.

Ona je dodala da je na taj način građanima vezana omča oko vrata, u vidu eventualnog plaćanja odštete od čak 100 miliona EUR.

Laličić je podsjetila da ukoliko država izgubi arbitražni postupak sa Amanom, koji počinje u oktobru, šteta za državni budžet, osim novčane odštete, biti i to što je hotel već dvije godine zatvoren. Na to, prema njenim riječima, treba dodati i lošu reputaciju po imidž države kod potencijalnih investitora.

„Usljed namjernih opstrukcija, koje je forsirala vlada Zdravka Krivokapića, Kraljičina plaža pretvorena je u ruglo i vašarište. Na najljepšem dijelu naše obale, umjesto dočeka turista sa emitivnih turističkih destinacija, ove sezone se kuvao pasulj, pravio roštilj i širio tepih“, kazala je Laličić.

Ona smatra da je samo neodgovorna i nedobronamjerna vlast mogla da uništi biser crnogorske obale i proizvede moguće katastrofalne efekte po državni budžet.

„Milatovićev amaterizam, sirovi populizam, ali i loša namjera po pitanju nacionalnih interesa, što se ogleda upravo kroz bezobziran odnos prema najuspješnijim razvojnim projektima iz oblasti turizma koje je Crna Gora imala, imaće ogromne posljedice na budućnost države“, poručila je Laličić.

Ona je najavila da će DPS zahtijevati pravnu odgovornost počinilaca ekonomskog zločina prema državi, ukoliko građani na kraju međunarodnog sudskog postupka budu morali da, zbog grešaka Krivokapićevih eksperata, plaćaju ogromnu novčanu odštetu.

