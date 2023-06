Kupuju dva feribota svojim novcem

Bar, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Barske plovidbe zaokružio je finansijsku konstrukciju za kupovinu dva feribota koji bi saobraćali do Barija i Ankone i tražiće dopunu dnevnog reda sjednice Skupštine akcionara, zakazane za kraj juna, tačkom koja će se odnositi na to, pišu Vijesti.

Uz to, tokom ljetnje sezone od 28. juna do 6. septembra povezivanju obala Italije i

Crne Gore biće putem fery linije koju će umjesto riječke kompanije Jadrolinija, obavljati Tnitsea Shipping Madeira, sa brodom Ionian star, za koji će barska firma biti agent.

“Biće tražena dopuna dnevnog reda sjednice i što je bitno naglasiti Odbor direktora ima podršku manjinskih akcionara za kupovinu brodova bez pomoći Vlade. Plan je da se renovira zgrada Barske plovidbe u centru Bara i da se na tržištu prodaju 32 stana u toj zgradi koja stoji napuštena 20 godina“, naveo je izvor lista.

On je objasnio da je u toj zgradi nekada bila Prekookeanska plovidba.

„Od tog novca uz dodatni novac koji prihoduje kompanija od najmanje dva teretna broda finansirala bi se kupovina brodova za obnovu saobraćaja sa Italijom. Dnevni najam od dva broda je 23,27 hiljada EUR i time bi se došlo do sume između pet i šest miliona za kupovinu brodova starosti od 40 do 50 godina“, kazaa je izvor lista.

Za renoviranje zgrade u centru Bara biće ovih dana, kako je objasnio, raspisan javni poziv za izvođača radova, koji posao treba da završi za 120 dana.

On je dodao da je plan da se brodovi kupe od kompanija Adria Ferry, veći brod, i Korzika Ferry, manji.

“Ono što treba istaći kada je u pitanju starost brodova i borodovi koji saobraćaju između Hrvatske i Italije i Albanije i Italije su veće starosti. Hrvatska Jadrolinija saobraća do Italije brodovima Marko Polo koji je star 50 godina i Mobi Zaza, 42 godine. Od Albanije do Italije saobraćaju dvije kompanije Ventouris, čija su dva broda starosti po 43 godina Rigel II i Rigel III, i jedan od 29 godina Rigel VII i brodovi kompanije Adria Ferry – Francesca, 44 godine, i Marina, 30 godina”, objasnio je izvor Vijesti.

On je saopštio da Barska plovidba ima imovinu koja nije stavljena u funkciju skoro 20 godina, a koja se nalazi u centru Beograda u zgradi nekašanje Borbe, u blizini Trga Nikole Pašića.

Odbor direktora sada radi da se i taj prostor osposobi za izdavanje, a koji je u komšiluku prostora kojim gazduje Luka Bar.

Barska plovidba od prodaje svog trajekta Sveti Stefan II u staro željezo u maju 2017. nema adekvatan brod kojim bi održavala redovnu pomorsku liniju između Crne Gore i Italije. Stoga je u posljednjih nekoliko godina sarađivala sa najvećim hrvatskim putničkim brodarom – kompanijom Jadrolinija.

U međuvremnu je i taj posao završen, jer je Jadrolinija prodala trajekt Dubrovnik koji je saobraćao na relaciji Bar-Bari. Brodu koji je prodat u staro željezo je 2016. godine su italijanske vlasti uzele klasu, jer nije bio siguran za plovidbu.

