Krvavac: U junu će kasa biti prazna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Član Predsjedništva pokreta Evropa sad, Branko Krvavac, saopštio je da na kraju maja Crna Gora neće imati dovoljno novca u trezoru za finansiranje tekućih obaveza.

“Imamo deficit zbog nepromišljenog rebalansa budžeta i nepromišljenih odluka”, kazao je Krvavac na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljena analiza javnih finansija, koju je uradila Evropa sad, prenosi portal Vijesti.

Prema njegovim riječima, sve i da prihodi budu iznad plana, u junu, julu i avgustu će biti deficit.

“U junu će kasa biti prazna. Nije mi jasna priča da do septembra neće biti potrebno zaduženje. Sa ovakvim budžetom zaduženje će biti potrebno već u junu. Jedino da se desi čudo pa da prihodi budu veći 40 ili 50 odsto”, naveo je Krvavac.

On je dodao da sve to prikazuje plan Ministarstva finansija koji je objavljen na sajtu, te da ne stoji priča o stabilnim javnim finansijama.

Jedan od lidera pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, kazao je da se obradovao kada je čuo da imamo 270 miliona EUR za likvidnost, ali se to ne može koristiti.

“Novac od ekonomskog državljanstva se ne može koristiti za tekuće obaveze, niti pomoć od EU”, poručio je Spajić.

On je rekao da će sljedeću vladu sačekati isti scenario kao u decembru 2020. godine.

Spajić tvrdi i da program Evropa sad nije izazvao tekući deficit.

“Imali smo stabilnu potrošnju poslije Demokratske partije socijalista (DPS) i na taj način smo bili fiskalno održivi. Imali smo budžetsku stražu koja je čuvala državu”, naveo je Spajić.

On je kazao da ako pokret Evropa sad formira vladu nakon izbora, “neće ulaziti u rovove”, bez jake podrške u parlamentu.

Spajić je, odgovarajući na pitanje da li će morati da povećaju poreze da bi stabilizovali javne finansije, odgovorio je da je teško odgovoriti na to pitanje, ali da će pokušati to da izbjegnu progresivnim reformama.

