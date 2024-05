Krvavac: Suficit budžeta pokazatelj odgovornog upravljanja javnim finansijama

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Ostvareni budžetski suficit pokazatelj je odgovornog upravljanja javnim finansijama, kazao je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Branko Krvavac, dodajući da pozitivan budžetski rezultat pokazuje da nijedan cent troškova po osnovu povećanja minimalnih penzija nije finansiran iz zaduženja, već iz tekućih prihoda.

Krvavac je ukazao na podatke Ministarstva finansija prema kojima je, za prva četiri mjeseca ove godine, ostvaren suficit budžeta od skoro 55 miliona EUR, dok su prihodi budžeta u periodu od januara do aprila veći u odnosu na prošlu godinu za gotovo 100 miliona EUR ili 12,4 odsto, a u odnosu na planirane za 86,6 miliona EUR ili 10,7% odsto.

“Ostvareni suficit upravo pokazuje da nijedan cent troškova nastalih po osnovu povećanja minimalnih penzija nije finansiran iz zaduženja već naprotiv, kao što smo i najavili prilikom usvajanja budžeta, iz tekućih prihoda”, kazao je Krvavac.

Prema njegovim riječima, taj rezultat je ostvaren upravo u mjesecima kada je finansiranje budžeta najizazovnije imajući u vidu da se najveći dio prihoda naplati tokom ljetnje turističke sezone.

“Ukoliko izuzmemo efekat jednokratnih prihoda, u odnosu na prethodnu godinu, ukupni prihodi veći su za čak 167 miliona EUR ili preko 23 odsto”, naglasio je Krvavac.

On je istakao da je kapitalni budžet, kroz koji se finansiraju infrastrukturni projekti, veći u odnosu na isti period prošle godine za 113 odsto.

“Ovakav budžetski rezultat ostvaren je i pored povećanja minimalne penzije na 450 EUR, kao prve mjere programa „Evropa sad 2“ čime je unaprijeđen standard za preko 74 hiljade penzionera”, naveo je Krvavac.

On je ukazao na tvrdnje političke konkurencije koja je, kako je podsjetio, prilikom usvajanja Zakona budžetu za ovu godinu tvrdila da će se povećanje minimalnih penzija finansirati iz zaduženja, povećanja PDV-a, prodaje Elektoprivrede Crne Gore.

“Danas, nakon sedam mjeseci rada 44. Vlade upravo egzaktni podaci su ti koji demantuju te tvrdnje, a na korist svih građana Crne Gore”, poručio je Krvavac.

On je naglasio da nastavljaju dalje, odlučni da govore o reformama koje unapređuju standard svih građana bez selektivnosti.

“Takmičimo se u rezultatima, a ne dnevno političkim manipulacijama”, zaključio je Krvavac.

