Kruzing turizmom se mora upravljati pažljivo i odgovorno

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Kotor ima oko 22 hiljade stanovnika, a tokom sezone kroz luku prođe i do 700 hiljada posjetilaca, saopštio je predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić i dodao da se fenomenom kruzing turizma mora upravljati pažljivo i odgovorno.

On je na panel diskusiji pod nazivom Kruzeri u Boki – ekonomija i ekologija, u okviru međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija održanoj u Tivtu govorio o izazovima koje kruzing turizam donosi gradu Kotoru i Bokokotorskom zalivu.

„Kao grad koji je domaćin tolikom broju kruzera, suočavamo se sa ogromnim izazovima. Kotor ima oko 22 hiljade stanovnika, a tokom sezone kroz našu luku prođe i do 700 hiljada posjetilaca i to na maloj teritoriji i uz infrastrukturu koja nije projektovana za toliki pritisak“, kazao je Jokić, ističući da se ovim fenomenom mora upravljati pažljivo i odgovorno.

On je, kako je objavljeno na sajtu Opštine Kotor, podsjetio kako je luka vjekovima dio identiteta Kotora te da brodovi – danas kruzeri, nekada jedrenjaci i parobrodi – predstavljaju neraskidiv dio pomorske tradicije. Međutim, kako je kazao, bez kritičkog promišljanja o obimu takvog razvoja, može doći do ozbiljnih posljedica po grad i život njegovih građana.

„Ekonomski aspekt kruzing turizma je ogroman. Samo na osnovu procjene potrošnje putnika i članova posade, govorimo o potencijalnih 60 do 80 miliona EUR godišnjeg prihoda, što je značajan doprinos lokalnoj ekonomiji i svojevrsni ‘lažni izvoz’ usluga. Međutim, taj benefit ne smije zasjeniti realne slabosti sistema“, naveo je Jokić.

On je ukazao na potrebu bolje institucionalne koordinacije i regulacije, ističući da su mnogi problemi posljedica sistemske neusklađenosti.

„Institucije su često nepovezane i reaguju tek kada postoji zajednička inicijativa“, rekao je Jokić.

Prema njegovim riječima, zakonski okvir mora se mijenjati, jer sadašnja regulativa ne omogućava dovoljno kontrole nad turističkom ponudom, posebno u Starom gradu, gdje dominiraju zakupci iz inostranstva koji nude proizvode koji nemaju dodira sa lokalnom kulturom i tradicijom.

On je pozvao na razlikovanje realnih problema od senzacionalizma, navodeći primjer medijski eksponiranih, ali ne i naučno utemeljenih tvrdnji o negativnom uticaju sumpor-dioksida sa kruzera na zidine Starog grada.

„Živimo u vremenu kakofonije gdje se svaka tema može pretvoriti u projekat. Zbog toga je važno fokusirati se na ono što je stvarno i dokazivo štetno“, rekao je Jokić.

Konferencija, koju su zajednički organizovali Jedriličarski klub Delfin iz Tivta i Pomorski fakultet Kotor, održana je u okviru Festivala vjetra u Tivtu.

