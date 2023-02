Kroz zajednički pristup obnoviti povjerenje u tržište kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija će dati potrebnu institucionalnu podršku Komisiji za tržište kapitala, kako bi se, kroz zajednički pristup i dijalog, obnovilo povjerenje u tržište kapitala, saopštio je resorni ministar Aleksandar Damjanović.

On je prilikom posjete Komisiji pohvalio namjeru aktuelnog saziva Komisije da se doprinese povećanju transparentnosti rada i rješavanju naslijeđenih problema.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, sa rukovodstvom razgovarao o funkcionisanju Komisije, planiranim aktivnostima, naslijeđenim izazovima u radu i segmentima koje je potrebno dodatno unaprijediti.

Predsjednik Komisije, Željko Drinčić podsjetio je da se Komisija zalaže za moderno regulisano, efikasno i transparentno tržište kapitala, kao i da se radi na unapređenju regulisanja emisija hartija od vrijednosti i poslovanja tim hartijama, vršeći nadzor nad tržištem, edukaciju učesnika i informisanje javnosti o trendovima na tržištu kapitala.

Na sastanku je razgovarano o modelima za unapređenje rada Komisije, gdje je prioritetnim ocijenjen rad na izmjeni određenih zakona koji direktno regulišu tržište kapitala, ali i nekih koji indirektno utiču na nesmetano funkcionisanje tržišta.

“Fokus je bio na zakonima koji su u proceduri – Zakon o penzionim fondovima, Zakon o otvorenim investicionim fondovima, Zakon o alternativnim investicionim fondovima, a prepoznata je i potreba da se iniciraju izmjene Zakona o preuzimanju akcionarskih društva”, navodi se u saopštenju.

Komisija je nezavisno regulatorno tijelo koje funkcioniše u skladu sa međunarodnim pravilima i principima Međunarodne organizacije komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO), pravnim okvirom Evropske Unije u ovoj oblasti (EU Acquis) i pravilima Evropskog nadležnog organa za hartije od vrijednosti i tržišta (ESMA).

