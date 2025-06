Kroz reformu i obnovu jačaće ulogu Crne Gore kao pomorske zemlje

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je uvijek bila pomorska zemlja, a tako će i ostati kroz reformu, odgovornost i obnovu, poručio je ministar pomorstva, Filip Radulović.

“Crna Gora je uvijek bila pomorska zemlja, a naši pomorci zaslužuju više. Pod ovom administracijom to će i dobiti”, rekao je Radulović na svečanosti organizovanoj u Kotoru povodom međunarodnog Dana pomoraca.

On je kazao da je ovo prvi put da se institucionalno obilježava Dan pomoraca.

“Mogu reći da se Ministarstvo, pod mojim rukovodstvom, odlučno kreće putem konkretnih, mjerljivih i održivih reformi”, rekao je Radulović.

Dan pomoraca je zvanično priznat i od Ujedinjenih nacija, kao priznanje za njihov doprinos u pomorskoj trgovini i ekonomiji.

Iz Ministarstva je saopšteno da ovogodišnja kampanja Međunarodne pomorske organizacije (IMO) nosi naziv Moje brodsko okruženje bez uznemiravanja.

Riječ je o snažnoj inicijativi kojom se promoviše kultura međusobnog poštovanja i nulta tolerancija na bilo koji oblik uznemiravanja.

