Kroz novi zakon unapređuju oblast akvakulture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi zakon o akvakulturi, koji je resorno Ministarstvo u formi nacrta stavilo na javnu raspravu, ključan je jer daje osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja te oblasti i jačanje konkurentnosti proizvođača kroz obim i kvalitet proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane da u narednih 20 dana dostave svoje primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o akvakulturi.

Ministarstvo je pozvalo građane, naučnu i stručnu javnost, državne organe, strukovna udruženja, političke subjekte, nevladine i međunarodne organizacije, medije i sve druge zainteresovane, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o akvakulturi.

„Donošenje novog zakona o akvakulturi proisteklo je iz potrebe da se Crna Gora u potpunosti uskladi sa međunarodnim standardima i evropskom legislativom. Sam novi zakon ključan je jer daje osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja akvakulture i jačanje konkurentnosti proizvođača kroz obim i kvalitet proizvodnje, uz adekvatnu kontrolu sprovođenja mjera akvakulture“, rekli su iz Ministarstva.

Javna rasprava će trajati 20 dana od objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave www.euprava.me

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na adresu Ministarstva u pisanom obliku putem pošte i lično, ili u elektronskom obliku na mejl [email protected], na odgovarajućem obrascu.

„Ministarstvo će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS