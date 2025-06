Krivokapić: Tender za aerodrome mora biti poništen

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tender za eventualno davanje crnogorskih aerodroma pod koncesiju mora biti poništen, saopštio je bivši premijer, Zdravko Krivokapić.

“Da se ne desi još jedno zastiđe, tender za aerodrome mora biti poništen. Evaluacija ponuda nije i ne smije biti politički dogovor. Reputacija naše države iznad je svakog pojedinca, partije ili naručenog interesa”, naveo je Krivokapić na mreži X.

On je kazao da uslovi danas, u jeku krize tenderskog procesa, sumnji u nepravilnosti i ostavki članova komisije, nijesu isti kao prije šest godina.

“U pamet se, političari, vaša je obaveza zaštita interesa Crne Gore”, zaključio je Krivokapić.

