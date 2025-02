Krivične prijave zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije su danas podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv preduzeća S.H.DFS i pojedinaca M.V (69), S.K. (26) i M.P. (68), za krivična djela utaja poreza i doprinosa.

Iz Uprave policije su rekli da su u postupku do podnošenja krivične prijave prijavljeni krivična djela počinili tako što u ime i za račun prijavljene kompanije S.H.DFS iz Podgorice i to M.V. u svojstvu izvršnog direktora, a S.K. i M.P. u svojstvu osnivača, odnosno stvarnog vlasnika, kontinuirano tokom 2022. i 2023. godine nijesu obračunavali porez na lična primanja.

„To je suprotno odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, po kom osnovu su utajili porez u iznosu od 32,74 hiljada EUR, čime su za sebe i prijavljeno preduzeće ostvarili protivpravnu imovinsku korist u naznačenom iznosu, a na direktnu štetu budžeta Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

