Krivične prijave zbog utaje poreza i doprinosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su, u saradnji sa Poreskom upravom (PU) podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom krivičnu prijavu protiv 15 pojedinaca i preduzeća, zbog utaje poreza i doprinosa.

Krivična prijava je podnijeta protiv sedam pojedinaca i osam preduzeća, čijim je nezakonitim radnjama, utajom poreza i doprinosa, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, pričinjena materijalna šteta u iznosu od 240,83 hiljade EUR na direktnu štetu budžeta Crne Gore.

Krivična prijava je podnijeta protiv sedam pojedinaca i to S.G. (55), B.M. (46), M.M. (43), N.H. (37), S.R. (41), Lj.K. (47) i S.R. (36), kao i protiv osam preduzeća C.C. iz Herceg Novom, kao i bjelopoljskih C.F., C.M., P., L.C., K.S, M.E.M.E. i A.

Utvrđeno je da se za S.G. osnovano sumnja da je, postupajući u ime i za račun prijavljenog preduzeća C.C, u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, kontinuirano tokom 2022, 2023. i prošle godine u finansijsko-poslovnoj dokumentaciji, a uz pomoć knjigovođe B.M. i izvršnih direktora M.M, N.H, S.R, Lj.K, i S.R, prikazao 60 lažnih ulaznih faktura prijavljenih preduzeća C.C., C.F., C.M., P., L.C., K.S, M.E M.E. i A., u ukupnom iznosu od 1,08 miliona EUR.

„Kao takve ih je iskazivao u poreskim prijavama, prikazavši da se radi o stvarnom prometu robe i usluga, a u namjeri da prikrije činjenice i podatke koje su od uticaja za utvrđivanje poreskih obaveza“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Na taj način, suprotno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost, je iskoristio ulazni PDV iskazan na računima kao odbitni, a potom za ostatak ukupne vrijednosti nabavljene robe i pruženih usluga uvećao i troškove i tako umanjio obavezu prijavljenog preduzeća po osnovu plaćanja godišnjeg poreza na dobit, suprotno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica i ostvario pravo na odbitak pretporeza za robu i usluge koje mu stvarno nijesu isporučene, niti izvršene.

Time je, po osnovu ulaznog PDV-a koji mu nije pripadao u iznosu od 182,79 hiljada EUR i poreza na dobit pravnih lica u iznosu od 58,03 hiljade EUR, ostvario protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 240,83 hiljade EUR, a na direktnu štetu budžeta Crne Gore.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, preduzimaće i u budućem periodu kontinuirane i intenzivne aktivnosti na kontroli poslovanja fizičkih i pravnih lica i krivičnom procesuiranju onih koji vrše krivična djela tokom obavljanja privrednih aktivnosti, a na štetu budžeta i građana Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS