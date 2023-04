Krivične prijave protiv dvije osobe zbog privrednih delikata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, podnijeli krivične prijave protiv dvije osobe zbog počinjenih privrednih delikata.

Policija je protiv A.Đ. (41) podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara u produženom trajanju.

“On je, kako se sumnja, tokom februara i marta prošle godine, podnio zahtjeve za naknadu štete, na osnovu lažne medicinske dokumentacije, te na taj način doveo u zabludu osiguravajuća društva Lovćen Osiguranje i Uniqa, i protivpravno za sebe pribavio imovinsku korist, dok je to isto pokušao da učini i kod Sava Osiguranja, koje je taj odštetni zahtjev odbilo kao neosnovan”, navodi se u saopštenju.

Osim toga, krivična prijava je podnijeta i protiv V.P. zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena upotreba tuđe firme.

“Sumnja se da je V.P, tokom 2021. i prošle godine, bavio prodajom peleta na teritoriji Crne Gore, a bez posjedovanja registrovane firme za obavljanje te djelatnosti, pri čemu je u određenom periodu zloupotrijebio žig i naziv druge kompanije, uredno registrovane za proizvodnju i prodaju peleta”, zaključuje se u saopštenju.

