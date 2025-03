Krivične prijave protiv direktorice preduzeća Dokument

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pljevaljska policija podnijela je krivične prijave protiv preduzeća „Dokument“ i njegove izvršne direktorice M.D. (52), zbog sumnje da su izvršili više krivičnih djela.

Iz Uprave policije saopšteno je da su preduzeće „Dokument“ i M.D. osumnjičeni za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, dva krivična djela falsifikovanje isprave i krivična djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja i prevara.

„Sumnja se da je M.D. pomenuta krivična djela počinila na način što je tokom 2020. i 2021. godine, u svojstvu odgovornog lica u pravnom licu, sačinila neistinite isprave – jedinstvene carinske deklaracije za uvoz 24 vozila“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ona time izbjegla obavezu plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) i carine od 56.485 EUR.

„A zatim je pomenute isprave upotrijebila kao validne, podnoseći ih uz zahtjev za registraciju vozila područnoj jedinici za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je provjerama u Upravi carina u Pljevljima utvrđeno da navedene carinske deklaracije nijesu registrovane, a da se na deset carinskih deklaracija nalazi pečat službenika Uprave carina, koji je penzionisan 2003. godine.

„Sumnja se i da je M.D. u toku decembra 2020. godine, sačinila neistinitu carinsku deklaraciju za uvoz vozila Audi Q7, izbjegavajući plaćanje PDV-a i carine, podnoseći je kao validnu ispravu uz zahtjev za registraciju vozila područnoj jedinici za upravne unutrašnje poslove MUP-a“, naveli su iz policije.

Kako su dodali, provjerom kod Uprave carina – CI Pljevlja, utvrđeno je da pod navedenim brojem carinske deklaracije nije registrovan uvoz navedenog vozila, već uvoz djelova za drugo pravno lice.

M.D. je, kako se sumnja, u toku 2020. i 2021. godine lažnim prikazivanjem činjenica, dovela u zabludu dvojicu vlasnika vozila.

Navodi se da je ona to uradila tako što je sa tim osobama dogovorila ocarinjenje vozila i navela ih da joj predaju novac za pomenutu uslugu, pa je nakon toga sačinila neistinite carinske deklaracije na uvoznike (vlasnike) vozila, izbjegavajući obavezu plaćanja PDV-a i carine.

„Izvršenim provjerama kod Uprave carina – CI Pljevlja, utvrđeno je da pod navedenim brojevima isprava nije registrovan uvoz vozila, već uvoz ulja i brašna za druga pravna lica“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je grafološkim vještačenjem utvrđeno da se otisak pečata carinskog službenika ne podudara sa dostavljenim otiskom, odnosno da se na carinskoj deklaraciji nalazi otisak pečata carinskog službenika koji je penzionisan 2003. godine.

Iz policije su kazali da su protiv M.D. i pravnog lica „Dokument“ krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu prethodno podnijeli i službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje, zbog sumnje da su na isti način tokom 2021. i 2022. godine stekli protivpravnu imovinsku korist od 15,6 hiljada EUR.

„Ukupna protivpravna imovinska korist koju je M.D. stekla izvršenjem krivičnih djela u periodu od 2020. do 2022. godine iznosi 72.109 EUR“, naveli su iz policije.

