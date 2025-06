Krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv D.Đ.(29), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju.

On se sumnjiči da je oštetio preduzeće kod kojeg je zaposlen.

“On je, kako se sumnja, krivično djelo izvršio na način što je kao zaposleni u jednom marketu, u više navrata, fizičkom licu iz Plava otpremao robu u većoj količini nego što je to prikazivano na fakturama, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 7,83 hiljade EUR, na štetu marketa u kom je zaposlen”, navodi se u saopštenju.

