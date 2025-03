Krivična prijava zbog sumnje da je oštetio budžet skoro tri hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Policijski službenici su podnijeli državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv A.K. (39) iz tog grada, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj u privrednom poslovanju i oštetio budžet države za skoro tri hiljade EUR.

„Sumnja se da je A.K. počinio navedeno krivično djelo na način što, u periodu od 1.1. do 10.7. prošle godine, kao odgovorni u preduzeću, nije evidentirao prodaju dijela nabavljene robe u vrijednosti od 14,09 hiljada EUR i time pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 2,96 hiljada EUR, na štetu budžeta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije je saopšteno da A.K. od nepoznatog dobavljača nabavio veću količinu komercijalne robe različite vrste, sa namjerom dalje prodaje bez evidentiranja poslovnog prihoda.

„Policijski službenici će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti na otkrivanju, suzbijanju, sprečavanju i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala“, zaključuje se u saopštenju.

