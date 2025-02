Krivična prijava zbog neovlašćenog korišćenja tuđeg dizajna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu podgoričkom Osnovnom drržavnom tužilaštvu protiv odgovornog u firmi M.V. (49) i protiv firme S.N. iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna.

Na taj način su, kako je saopšteno, prouzrokovali materijalnu i nematerijalnu štetu nosioca prava industrijskog dizajna FD L. iz Podgorice, a sebi imovinsku protivpravnu korist u neutvrđenom iznosu.

„U postupku do podnošenja prijave utvrđeno je da je prijavljena M.V. tokom prošle godine na kreiranom Instagram profilu pod nazivom S.N, u prostorijama svoje firme i prodajnog mjesta u Podgorici, grubo povrijedila pravo industrijskog dizajna upisano rješenjem Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u korist nosioca prava – preduzeća iz Podgorica, tako što je neovlašćeno i protivpravno stavljala u promet, plasirala, prodavala, objavljivala i činila dostupnim javnosti tuđi zaštićeni dizajn“, precizira se u saopštenju.

Na taj način je, kako se dodaje, prouzrokovana materijalna i nematerijalna šteta nosioca prava industrijskog dizajna FD L, a prijavljenoj pribavljana imovinska protivpravna korist u neutvrđenom iznosu.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala intezivno nastavljaju sa otkrivanjem krivičnih djela i procesuiranjem svih fizičkih i pravnih lica koja u svom privrednom poslovanju u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, nanose materijalnu štetu budžetu države Crne Gore i njenim građanima“, zaključuje se u saopštenju.

