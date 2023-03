Krivična prijava protiv jedne osobe u Danilovgradu zbog zelenašenja

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Policija u Danilovgradu podnijela je krivičnu prijavu protiv B.B. (22) koji se sumnjiči za zelenaštvo.

Iz Uprave policije je saopšteno da se sumnja da je B.B. krajem prošle godine počinio krivično djelo zelenaštvo na štetu jedne osobe iz istog grada.

“B.B. je oštećenom pozajmio novac, nakon čega je po protoku kratkog vremenskog perioda, uz prijetnju fizičkom silom i oružjem, od oštećenog zahtijevao povraćaj većeg novčanog iznosa u odnosu na dogovoreni, čime je namjeravao da sebi pribavi nesrazmjernu protivpravnu imovinsku korist”, navodi se u saopštenju.

