Kreiran povoljan ambijent za investitore

Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je pojačana borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a na taj način kreira se povoljan ambijent za investitore, kao preduslov boljeg ekonomskog razvoja, ocijenjeno je na sastancima ministra finansija Aleksandra Damjanovića u Vašingtonu.

Damjanović se sastao sa direktorom Kancelarije za centralnu i jugoistočnu Evropu Martinom Mcdowellom i njegovim saradnikom Paulom Pfeufferom u Stejt Departmentu.

Tokom susreta su, kako je saopšteno iz Ministarstva, razmijenjena mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji, kao i svim aspektima saradnje Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

„Damjanović je naglasio da su nedavne političke promjene i izbor novog predsjednika Crne Gore, Jakova Milatovića, otvorile prostor za ubrzanje procesa evropskih integracija, jačanje saradnje Crne Gore sa zemljama regiona kao i jačanje bilateralnih odnosa sa SAD-om“, navodi se u saoptšenju.

Damjanović je Mcdowellu uručio zvanično pismo ministarstava finansija, kapitalnih investicija i ekonomskog razvoja i turizma, kojim se pozivaju američke kompanije da učestvuju u infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori, naročito u oblastima energetike i saobraćajne infrastrukture, a što je inicirano prilikom prethodne posjete Damjanovića SAD-u.

Takođe, Damjanović je u sjedištu Američko-Centralnoevropske biznis asocijacije (ACEBA) razgovarao sa zamjenikom predsjednika te asocijacije, Henry Homansom, i predstavnicima uglednih američkih kompanija – PaloAlto Networks, S2 Global, Smartmatik, Northrop Group, Lockheed Martin i Oshcosh Defense.

„Na sastanku je naglašena želja američkih kompanija za investiranjem u Crnu Goru. Damjanović je istakao da je stvoren povoljan ambijent i da Crna Gora želi da bude inkluzivna i kompanijama iz SAD-a omogući ulaganja u Crnu Goru u sektore odbrane, energetike kao i u oblasti sajber bezbjednosti i digitalizacije sa ciljem njihovog unapređenja“, zaključuje se u saopštenju.

