Kreću letovi Pegasusa prema Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska avio-kompanija Pegasus ovih dana će pokrenuti direktne avio letove sa Crnom Gorom, najavljeno je na svečanom otvaranju sjedišta Turske privredne komore TurkCham.

Iz Vlade Crne Gore su kazali da su sjedište TurkCham-a u Podgorici svečano otvorili crnogorski premijer Dritan Abazović i ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan.

Abazović je rekao da je otvaranje kancelarije TurkCham-a u Podgorici istorijski dan kada je riječ o odnosima između dvije države.

“Abazović i Fidan izrazili su naročito zadovoljstvo što će još jedna turska avio-kompanija ovih dana pokrenuti direktne avio letove sa Crnom Gorom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, oni su ocijenili da će to dodatno unaprijediti odnos dvije prijateljske i savezničke države.

“Vjerujem da je to još jedan dokaz ili kruna dobrih političkih odnosa koji se mogu nazvati i bratski”, naveo je Abazović.

On je kazao da su turske kompanije više nego dobrodošle u Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je teritorijalno mala zemlja ali nudi velike mogućnosti.

“Vjerujem i siguran sam da će turske kompanije pronaći svoje mjesto kada je u pitanju izgradnja velikih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori u saobraćaju, energetici, turizmu, ali da će ovakav vid saradnje pospješiti i naše kulturne odnose i odnose koji se tiču zdravstva i obrazovanja”, kazao je Abazović.

On je istakao značaj dobre veze Crne Gore i istanbulskog aerodroma koji je luka iz koje građani Crne Gore vrlo često putuju na razne destinacije u svijetu.

“Aposebna važnost kvaliteta te saobraćajne veze ogleda se u bitnosti za crnogorski turizam i ukupni biznis u Crnoj Gori”, dodao je Abazović.

