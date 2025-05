Kreativnost u centru procesa ekonomskog rasta

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici ministarstava kulture iz šest država Zapadnog Balkana sastali su se danas u okviru Berlinskog procesa i, zajedno sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, Karen Pirs, prihvatili Zajedničku deklaraciju kojom se kreativna ekonomija stavlja u centar ekonomske i evropske budućnosti regiona.

Zajedničku deklaraciju prihvatili su predstavnici ministarstava kultura Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Kako je saopšteno iz Britanske ambasade u Podgorici, dugo promovisana od Ujedinjenog Kraljevstva, kreativna ekonomija Zapadnog Balkana prvi put je zauzela centralno mjesto u okviru Berlinskog procesa, odražavajući njen rastući doprinos inkluzivnom rastu, društvenoj koheziji i regionalnoj saradnji.

Forum, koji su zajedno organizovali Pirs, ministarka kulture i medija Crne Gore Tamara Vujović i zamjenica generalnog direktora British Council-a Kejt Juart Bigz, istražio je kako kreativne industrije mogu stvarati radna mjesta za visokokvalifikovane kadrove, kako mogu zadržati talentovane mlade ljude i produbiti prekograničnu saradnju.

Preduzeća iz domena kreativnih industrija, kako se navodi, već nadmašuju mnoge tradicionalne sektore privrede i prirodni su partneri za procese digitalne tranzicije, koje Zapadni Balkan mora da završi na svom putu ka članstvu u EU.

Na kraju sastanka, šest ministara se Deklaracijom obavezalo da će jačati regionalnu saradnju u oblasti kreativne ekonomije, da će uspostaviti model na koji ce prikupljati podatke i pratiti razvoj sektora i da će raditi na promociji ljudskog potencijala kroz ekološku, promovišući nova radna mjesta, ekonomski rast i društveno zajedništvo.

Deklaracija upućuje vlade da tretiraju kreativnu ekonomiju kao strateški sektor, da usklade rad ministarstava kulture, obrazovanja i privrede, da stvore stabilne kanale javnog finansiranja i podsticaje koji privlače privatne investicije, kao i da otvore pristup fondovima EU i međunarodnim fondovima, kao što su „Plan rasta Zapadnog Balkana“ i „Horizont Evropa“.

Iz Britanske ambasade su kazali i da Ministarstva teže tome da kulturno bogatstvo regiona pretvore u trajni motor razvoja i regionalne kohezije.

„Ministri su se obavezali razvijati politike koje će omogućiti razvoj i umrežavanje u regionu, da bi cijela regija imala imidž brzorastuće, prilagodljive i uspješne priče“, navodi se u saopštenju.

Programi British Council-a, kao što je „Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“, obučili su hiljade stručnjaka iz oblasti kulture i finansirali brojne (regionalne) startapove, dok su im veze sa britanskim institucijama otvorile nova izvozna tržišta za film, muziku i dizajn.

„Nadovezujući se na danas preuzete obaveze, British Council će kasnije tokom ove godine pokrenuti regionalni fond, kako bi pomogao kreativnim preduzetnicima da nadgrade svoje ideje i dođu do međunarodne publike, jačajući direktne veze između ljudi, što je u središtu Berlinskog procesa“, navodi se u saopštenju.

Pirs je kazala da uloga Ujedinjenog Kraljevstva kao zemlje domaćina Berlinskog procesa ove godine naglašava posvećenost jačanju saradnje sa partnerima na Zapadnom Balkanu.

“Današnji razgovori, fokusirani na pitanje kreativne ekonomije, ističu važnost regionalne saradnje i potrebu za dugoročnim investicijama u oblastima koje će podstaći održivi rast, njegovati društvenu koheziju i produbiti veze širom regiona“, navela je Pirs.

Prema njenim riječima, kreativna ekonomija može biti pokretač rasta za sve zajednice.

“Ona ima ogroman potencijal na Zapadnom Balkanu. Zajedničkim radom možemo osloboditi pun potencijal ovog sektora, ne samo zbog ekonomskih dobiti, već i kao sredstvo za jačanje kulturnih identiteta i nasleđa širom regiona”, istakla je Pirs.

Ona je rekla da je današnje usvajanje zajedničke deklaracije ministarstava kulture država Zapadnog Balkana važan korak naprijed u oblikovanju budućnosti kreativne ekonomije u regionu.

“Ovo je jasan izraz naše zajedničke vizije u cilju njegovanja inovacija, promocije održivog razvoja i podrške našim kreativnim industrijama kao vitalnom doprinosu rastu regiona”, navela je Pirs.

Kako je dodala, iako svaka zemlja ima svoje ideje, time što sarađuju jedna s drugom, vlade i kreativna industrija širom regiona može donijeti više benefita.

„Potvrđujemo našu posvećenost operalizaciji kreativne ekonomije kao strateškog sektora za rast. Jačanjem saradnje između ministarstava kulture, prosvjete i privrede, osiguraćemo da kultura i kreativnost budu ugrađene u nacionalne ekonomske planove, strategije inovacije i usavršavanja. Ovo je investicija u budućnost ovog regiona i njenih građana“, zaključila je Pirs.

Vujović je zahvalila britanskoj Vladi, Pirs, British Council-u što su odabrali Crnu Goru da bude domaćin ovog skupa, koji po prvi put stavlja kulturu u fokus Berlinskog procesa, posebno kreativnu ekomomiju – kao temu.

“Poruka organzovanja ovog skupa na ministarskom nivou, a kasnije i umrežavanje sa ekspertima iz oblasti kreativnih ekonomija, govori o našoj težnji da sarađujemo i budemo dio evropskog kulturnog prostora i strategija za Evropu budućnosti”, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, sve veći broj prijava na javnim konkursima za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija svakako oslikava rastući broj kreativnih pojedinaca i inicijativa u zemllji.

“Smatramo da je u kontekstu povezivanja sektora kulturne baštine i kreativne ekonomije posebno važno prepoznati potencijale kulturnih dobara za kreiranje pozitivnog ekonomskog ambijenta za rad kreativnih preduzetnika”, rekla je Vujović.

Ona je istakla da je u crnogorskom modelu javnih politika iz oblasti kulture, koji je nasledjen iz modela socijalizma, uloga javnog finansiranja i dalje velika, bilo kroz državni ili opštinski budžet, i da se veliki dio držalaca kulturnih dobara, stvaralaca u kulturi, i kreativaca u kraetivnim industrijama oslanja na tu vrstu podrške.

Ona je dodala da je, u tom smislu, teško pronaći pravi balans izmedju državnih podrški i održivih biznisa.

“Naš cilj je da i Crna Gora uspješno integriše kreativnost u šire ekonomske strategije, pretvarajući kulturne resurse u značajne pokretače zapošljavanja, inovacija i uticaja na razvoj i ekonomski rast”, istakla je Vujović.

Ona je kazala da je vizija Ministartva kulture i medija da konstantno unapređuje sektore od značaja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori i da zbog toga, u saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima, uspostavljaju mehanizme za samoodrživost već uspostavljenih kreativnih habova, istovremeno nastavljajući sa ulaganjem u infrastrukturu i nepokretna kulturna dobra.

“U narednom periodu ćemo, sigurna sam, imati mnogo prilika za umrežavanje i saradnju u okviru regionalnih inicijativa i otvorenih poziva što naši pojedinci iz sektora uveliko rade, što će dodatno povezati sektore kulture i kreativnih ekonomija naših država”, zaključila je Vujović.

Na kraju sastanka je zaključeno da kreativne ekonomije nose transformativni potencijal za društvo, kako u smislu ekonomskog rasta i zapošljavanja mladih, tako i oslobađanja kreativnih potencijala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS