Krajem maja o oblikovanju održivih ekonomija i članstvu u EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna konferencija o ekonomiji i biznisu (MICEB), koja će otvoriti dijalog o najvažnijim temama za ekonomski i društveni napredak Crne Gore, biće održana od 29. do 31. maja u Budvi.

Tema konferencije, koju organizuje Ekonomski fakultet, je oblikovanje održivih ekonomija – put ka članstvu u EU.

Među govornicima istaknuto mjesto zauzima dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju za prošlu godinu, profesor James A. Robinson.

Robinson je osvojio nagradu zajedno sa Daronom Acemogluom i Simonom Johnsonom, za funademantalni doprinos u istraživanju kako intitucije utiču na ekonomski i društveni prosperitet.

Na MICEB konferenciji razgovaraće se o ključnim sistemskim reformama neophodnim za rješavanje društvenih izazova sa kojima se suočavaju Crna Gora i Zapadni Balkan.

Konferencija će pružiti uvid u najvažnija slovenačka iskustva sa EU u oblasti finansija, fiskalnog okvira, energetike, industrijske politike i transformacije biznisa.

Pored programskih biznis sesija, konferencija će biti format za dinamičnu akademsku diskusiju na teme održivog razvoja, vještačke inteligencije, ekonomskog prosperiteta regiona, najboljim biznis praksama.

MICEB će, kako očekuju organizatori, doprinijeti oblikovanju održivih ekonomskih politika i podstaći regionalnu saradnju.

