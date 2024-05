Krajem juna o pokriću dijela akumuliranog gubitka

Bar, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Luke Bar trebalo bi na redovnoj Skupštini 27. juna da razmatraju odluku o pokriću dijela akumuliranog gubitka iz neraspoređene dobiti.

Na dnevnom redu je i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza, kao i revizorskog i izvještaja menadžmenta i o poslovanju za prošlu godinu.

Dioničari bi trebalo da usvoje i izvještaj o radu Odbora direktora, razriješe i izaberu njegove članove, kao i donesu odluku o visini njihovih naknada.

Na dnevnom redu je i imenovanje revizora za ovu godinu.

