Krajem aprila sajam sezonskog zapošljavanja mladih

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar organizovaće 26. aprila drugi sajam sezonskog zapošljavanja mladih pod nazivom Pokreni se, radi, zaradi.

Opština sajam organizuje u saradnji sa Udruženjem privrednika Bara i Zavodom za zapošljavanje – Biro rada Bar.

Sajam će se održati na prostoru ispred sportske dvorane Topolica u periodu od 11 do 15 sati.

“Nakon uspješno realizovanog prvog izdanja sajma, koji je izazvao veliko interesovanje i stvorio preduslove za sezonsko zaposlenje velikog broja mladih Bara, ovogodišnji sajam je još jedna prilika da svi zainteresovani uzrasta od 15 do 30 godina na najjednostavniji način ostvare kontakt sa potencijalnim poslodavcima, predstave svoja znanja koja ih čine konkurentnim na tržištu rada i odaberu neko od ponuđenih radnih mjesta”, saopšteno je iz Opštine.

Cijeneći da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za podsticanje društvenog angažmana mladih i njihovog zapošljavanja kao jednog od uslova napretka svakog društva, Opština Bar poziva privrednike i preduzeća koji nude mogućnost sezonskog zapošljavanja, da budu dio sajma i da mladima predstave svoje ponude.

Prijavu o učešću potrebno je dostaviti na mejl [email protected], najkasnije do 13. aprila.

Sajam je proistekao iz aktivnosti Lokalnog akcionog plana za mlade i potvrđuje posvećenost Opštine Bar da u saradnji sa lokalnom zajednicom i ostalim subjektima stvara uslove za bolji položaj mladih u gradu, njihovo obrazovanje i profesionalno napredovanje.

