Kordić: Turisti iz Srbije tradicionalno važni za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Međunarodni sajam turizma u Beogradu jedan je od najvažnijih događaja za turističku industriju u region, a gosti iz Srbije su tradicionalno važni za Crnu Goru, kazala je crnogorska ministarka turizma Simonida Kordić.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO), zajedno sa Ministarstvom turizma, lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, predstavlja raznovrsnu ponudu na 46. Međunarodnom sajmu turizma IFT u Beogradu.

Kako je saopšteno iz NTO, riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u regionu koji se ove godine održava pod sloganom “Jedna karta, bezbroj svjetova”, i okuplja više od 400 izlagača iz zemlje i inostranstva.

Crnogorsku delegaciju predvodi ministarka turizma Simonida Kordić, koja je istakla značaj sajma za promociju Crne Gore kao atraktivne destinacije.

“Međunarodni sajam turizma u Beogradu jedan je od najvažnijih događaja za turističku industriju u regionu. Iz tog razloga je prisustvo Crne Gore na ovom sajmu od izuzetnog značaja, jer nam omogućava da predstavimo svoju ponudu velikom broju posjetilaca, ali i da ojačamo saradnju sa ključnim partnerima iz turističkog sektora”, rekla je Kordić.

Ona je navela da su tržište Srbije i regiona za Crnu Goru od posebne važnosti.

“Jer upravo s ovog prostora dolazi najveći broj turista koji godinama biraju Crnu Goru za svoj odmor. Važno nam je da takva tržišta pazimo, i veoma mi je drago da je Crna Gora na lijep način i ovdje predstavljena”, poručila je Kordić.

Član Izvršnog odbora NTO i direktor turističke organizacije Prijestonice Cetinja, Nikola Jablan, naglasio je važnost tržišta regiona za crnogorski turizam.

„Blizina, dobra povezanost i kulturna sličnost čine region jednim od najvažnijih tržišta za Crnu Goru. Zadovoljstvo je i ove godine učestvovati na sajmu u Beogradu koji pruža odličnu platformu za predstavljanje naše ponude i uspostavljanje novih poslovnih kontakata”, istakao je Jablan.

Iz NTO su rekli da je na sajmu vladalo veliko interesovanje na crnogorskom štandu, a posebno pažnju, kako se dodaje, privukla je izložena pljevaljska diatreta u hologramu, ponude za aktivni odmor, ljetovanje na crnogorskom primorju i manifestacije.

„Godinama dolazim sa porodicom u Kotor, ali sada razmišljamo da promijenimo mjesto i mislim da će to ovog puta biti Ulcinj. Ovdje na štandu smo pronašli i promotivne avio karte, pa nas očekujte tokom ljeta”, kazao je jedan od posjetilaca.

Posjetiteljka štanda koja nije bila u Crnoj Gori više od 20 godina, rekla je da kada je stala pored štanda i vidjela sve fotografije i promotivne materijale, osjetila se kao da se vratila u jedan predivan dio mladosti.

“Odmor u Crnoj Gori mora biti dio mojih budućih planova”, navela je ona.

Kako se dodaje, posjetioci crnogorskog štanda su uživali u raznovrsnoj gastronomskoj ponudi, muzičkim nastupima i sadržajima za djecu.

Osim toga, posjetioci su imali priliku da se informišu o posebnim sajamskim popustima na turističke aranžmane, promotivnim cijenama avio karata nacionalnog prevoznika Air Montenegro na relaciji Beograd-Podgorica/Tivat, kao i da učestvuju u nagradnoj igri kompanije One i osvoje zanimljive poklone.

Osim NTO, na sajmu ponudu predstavljaju i strateški partneri One Montenegro, hotelska grupacija Budvanska rivijera i nacionalni avio prevoznik Air Montenegro, lokalne turističke organizacije Gusinja, Berana, Rožaja, Andrijevice, Plava, Žabljaka, Mojkovca, Kolašina, Pljevalja, Bijelog Polja, Podgorice, Prijestonice Cetinja, Nikšića, Danilovgrada, Kotora, Tivta, Herceg Novog, Bara i Budve, Javno preduzeće Morsko dobro, Skijališta Crne Gore, hoteli Wulfenia Kolašin, Swiss hotel i Movenpick.

