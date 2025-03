Kordić potpisala ugovor sa UNIDO-om

Podgorica, Beč, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma, Simonida Kordić, potpisala je ugovor sa Organizacijom za industrijski razvoj Ujedinjenih nacija (UNIDO), u cilju realizacije projekta Podrška tranziciji ka turističkoj industriji 4.0 u Crnoj Gori, pokrenutoj putem digitalnih tehnologija.

Iz Ministarstva je saopšteno da ova inicijativa proizilazi iz interesa Crne Gore da oblikuje turističku industriju primjenom najboljih praksi iz Slovenije, koje su razvijene u okviru njihovog uspješno sprovedenog projekta Digitalna inovacija kulturne baštine (DICH).

“Projektom, koji će trajati naredne dvije godine, planira se primjena digitalnih tehnologija u sektoru turizma i kulture, čime će se značajno podići konkurentnost Crne Gore na globalnoj turističkoj sceni, ali i doprinijeti zaštiti i valorizaciji kulturne baštine, stvaranju novih digitalnih turističkih iskustava i angažovanju lokalnih zajednica u kreiranju inovativnih proizvoda”, navodi se u saopštenju.

Kordić je, prilikom potpisivanja ugovora, istakla da zajedno sa UNIDO-om, kao i sa Ministarstvom ekonomije, turizma i sporta Slovenije, otvaraju vrata novih mogućnosti za Crnu Goru.

“Ovaj projekat predstavlja ključni korak u našim nastojanjima da unaprijedimo turističku industriju kroz primjenu najnovijih digitalnih tehnologija. Kroz njega ćemo razvijati i primjenjivati inovacije koje će omogućiti privlačenje novih posjetilaca, bolje brendiranje destinacije, kao i povećanje konkurentnosti crnogorskih turističkih i kulturnih resursa”, rekla je Kordić u Beču.

Ona je objasnila da donacija Slovenije u iznosu od 300 hiljada EUR omogućava da se realizuje strateški važan cilj, a to je dugoročni i održivi razvoj turizma.

Kroz ovaj projekat, crnogorsko Ministarstvo turizma, uz podršku UNIDO-a i donatora, želi da postavi temelje za održiv turistički razvoj, u skladu sa strategijama Evropske unije i UN.

Projekat će sprovesti UNIDO, a finansiraju ga Ministarstvo ekonomije, turizma i sporta i Fond za preduzetništvo Slovenije i cjelokupan iznos je iz donacije.

