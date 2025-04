Kordić: Naš fokus je razvoj ruralnog turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fokus Crne Gore je na razvoju ruralnog turizma, koji nije samo usmjeren na direktne investicije, već i na aktivno uključivanje lokalnog stanovništva, kako bi stvorili autentičan i diverzifikovani turistički proizvod, kazala je resorna ministarka, Simonida Kordić.

Ona je, u okviru AIM Kongres u Abu Dabiju, učestvovala na ministarskom okruglom stolu na temu „Oblikovanje mogućnosti ulaganja u turizam kroz inovacione politike“.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva turzima, navela da analize tržišta jasno govore da se turizam drastično promijenio, a time i ukusi u samom turističkom sektoru i vrijeme koje turisti provode na jednom mjestu.

Ona je rekla da je to naročito došlo do izražaja tokom i nakon COVID pandemije.

Prema riječina Kordić, pokazalo se da je potrebno okrenuti se novim trendovima i kreirati politiku na način da se mogu ispratiti sve te promjene, a ujedno upravljati turističkim rastom.

“U kontekstu Crne Gore, promjene se odnose na razvoj visokokvalitetnog turizma. Savremeni turisti sve više traže autentična iskustva, kako u pogledu prirodnih ljepota, tako i načina života i kulturne baštine”, rekla je Kordić.

Ona je kazala da to nije specifično samo za Crnu Goru, već i za Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), koji prepoznaju te promjene.

Prema riječima Kordić, ono što je tradicionalno smatrano paketom kulturnog turizma, sada turisti žele da dožive na potpuno drugačiji način.

“Paralelno s razvojem turističke ponude, jednako je važno uložiti napore u očuvanje resursa. Moramo postići balans koji će omogućiti očuvanje prirode, uz istovremenu dostupnost svima. Ključna riječ naše politike ostaje održivost”, poručila je Kordić.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo turizma, kroz program za podsticanje energetske efikasnosti, aktivno podržalo primjenu obnovljivih izvora energije, čime se doprinosi održivom razvoju i očuvanju životne sredine, uzimajući i obzir i ekonomsku održivost te privredne grane.

„Naš trenutni fokus je razvoj ruralnog turizma, koji nije samo usmjeren na direktne investicije, već i na aktivno uključivanje lokalnog stanovništva, kako bismo stvorili autentičan i atraktivan, diverzifikovani turistički proizvod“, istakla je Kordić.

Ona je rekla da ne zanemaruju ni tradicionalno poželjne luksuzne rizorte, hotele i visokokategorisane smještaje.

„Naprotiv, u Crnoj Gori su prisutni renomirani hotelski brendovi, čime smo se pozicionirali na tržištu luksuznog turizma“, istakla je Kordić.

Predsjednik AIM Kongresa i ministar za vanjsku trgovinu UAE Thani bin Ahmed Al Zeyodi istakao je da će ovaj događaj pružiti ključnu platformu za međunarodnu zajednicu da se okupi, osmisli inovativne investicione strategije i izgradi okvir koji osigurava održiv i inkluzivan rast za sve.

