Kordić na sjednici PAM-a u Rimu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je danas, velikim dijelom zahvaljujući svom geografskom položaju, prepoznata kao turistička destinacija na Mediteranu, u Evropi, a i šire, kazala je ministar turizma Simonida Kordić na sjednici Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) u Rimu.

Iz Ministarstva turizma je saopšteno da je Kordić u uvodnoj riječi pred Stalnim odborom za ekonomiju, socijalna pitanja i životnu sredinu PAM-a navela da Crna Gora, kao i druge zemlje Mediterana, u značajnoj mjeri zavisi upravo od turizma.

Ona je istakla da su digitalizacija u oblasti turizma i regionalno udruživanje u nastupu prema udaljenim tržištima neki od prioriteta na kojima rade.

“Projekat digitalizacije ima u fokusu izradu softvera koji će dati preciznije podatke o broju turista, noćenjima, iskorišćenosti kapaciteta, strukturi gostiju”, rekla je Kordić.

Cilj je, kako je kazala, da se eliminišu biznis barijere, isprate turistički tokovi i olakšaju brojne procedure za poslovanje privrede, kao i smanji siva ekonomija.

Govoreći o regionalnom udruživanju, Kordić je istakla da je projekat radnog naziva “Destinacija Balkan” fleksibilan koncept koji počiva na pravilu “moj gost je i tvoj gost”.

To će, kako je dodala, biti svojevrstan okvir za turističku, kulturnu i ekonomsku razmjenu i saradnju.

PAM je međunarodna organizacija osnovana 2005. godine, a osnovna misija je jačanje političke, ekonomske, socijalne i kulturne saradnje među državama članicama, sa ciljem pronalaženja zajedničkih rješenja na izazove sa kojima se suočava mediteranski region.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS