Kordić na čelu Komisije za Evropu pri UN Turizmu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić izabrana je za predsjednicu Komisije za Evropu u okviru agencije Ujedinjenih nacija za turizam (UN Turizam).

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, Crna Gora je dobila povjerenje 24 države sa pravom glasa, a Kordić će predsjedavati Komisijom tokom naredne dvije godine.

Iz Ministarstva su istakli da izbor predstavlja snažno međunarodno priznanje za lično zalaganje resorne ministarke, ali i za sveukupan angažman Crne Gore na promociji održivog i konkurentnog turizma.

Gordić je navela da je to potvrda posvećenosti zajedničkim vrijednostima, ali i priznanje naporima Ministarstva turizma i angažmanu Crne Gore unutar UN Turizma.

“Vjerujem da je budućnost evropskog turizma u saradnji – u osmišljavanju zajedničkog identiteta Evrope, zasnovanog na bogatstvu različitosti, kulturnom nasljeđu i prirodnim ljepotama koje nas sve zajedno čine jedinstvenim”, kazala je Kordić.

Ona je potvrdila otvorenost Crne Gore za dijalog, kao i spremnost na zajednički rad i posvećenost postizanju ciljeva UN Turizma.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, pozicioniranje Crne Gore na čelo Komisije za Evropu UN Turizma otvara vrata direktnijoj i intenzivnijoj saradnji sa brojnim državama i ekspertima, omogućavajući razmjenu znanja, primjenu najboljih praksi i jačanje institucionalnih kapaciteta.

Dodaje se da ta funkcija dodatno dobija na značaju u kontekstu evropskih integracija, kao i strateške orjentacije Vlade Crne Gore ka stabilnosti i jačanju ekonomije, u kojoj turizam ima učešće od oko 30 odsto BDP-a.

“Kroz ovu ulogu, Crna Gora dobija snažnu platformu da učestvuje u kreiranju evropske turističke budućnosti i da istovremeno valorizuje svoje potencijale na međunarodnoj sceni – ne samo kao atraktivna destinacija, već i kao kredibilan i odgovoran partner u razvoju globalnog turizma”, zaključuje se u saopštenju.

