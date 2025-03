Koprivica podnio SDT-u krivičnu prijavu protiv Đukanovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica podnio je Specijalnom državnom tužlaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a u vezi slučaja “MHE Bistrica”.

Iz kabineta Koprivice su saopštili da je Đukanović, omogućavanjem svom sinu da zaključi koncesioni ugovor sa Vladom kojom je rukovodio, teže povrijedio odredbe član 14 Zakona o sprječavanju korupcije.

Tim članom zakona je, kako su pojasnili, propisano da organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju ne može da zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kojem javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes.

“Iz navedene norme proizlazi nesporan zaključak da Vlada Crne Gore, kao organ izvršne vlasti na čijem je čelu bio Đukanović, nije mogla zaključiti sporni ugovor o koncesiji sa pravnim licem „BB Hidro“ iz Podgorice, u kojem njegov srodnik u pravoj liniji ima privatni interes”, naveli su iz kabineta Koprivice.

Kako su rekli, zakonitom ocjenom navoda istaknute pravne norme, sveobuhvatno i cjelovito se može utvrditi koliko je Đukanović, svjestan svog djela, čije izvršenje je htio i na koje je pristao, postupao protivno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, koje se odnose na ograničenja u vršenju javne funkcije i na taj način zloupotrebio službeni položaj u odnosu na opšti javni interes.

Iz kabineta Koprivice su ukazali i na građansko-pravni aspekt Ugovora o koncesiji koji je zaključen između Vlade kao koncedenta i firme „BB Hidro“ kao koncesionara, s obzirom na prirodu odnosa između, u to vrijeme predsjednika Vlade i njegovog sina kao suosnivača i izvršnog direktora društva koje je zaključilo ugovor sa Vladom.

Oni su podsjetili da je članom 14 stav 4 Zakona o sprječavanju korupcije propisano da ukoliko javni funkcioner, odnosno organ vlasti postupe suprotno stavu 1, 2 i 3 ovog člana, na zaključeni ugovor shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ništavost ugovora.

Prema ocjeni kabineta Koprivice, obligacioni odnos koji je nastao kao posledica zaključenja takvog ugovora je u svijetlu odredbi Zakona o obligacionim odnosima apsolutno ništav i ne može proizvoditi bilo kakve pravne posledice.

“Najrpije zbog toga što je odredbom čl. 101 Zakona o obligacionim odnosima propisano da ugovor koji je suprotan prinudnim propisima ili moralu društva je ništav ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo”, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Koprivice su rekli da se, dovodeći u kumulativnu vezu odredbe citiranog člana sa istaknutim odredbama Zakona o sprječavanju korupcije i njihovim pravilnim tumačenjem, dovođenjem u međusobnu vezu i ocjenom, nesumnjivo i lako može utvrditi da je sporni Ugovor o koncesiji suprotan prinudnim propisima.

“Tačnije suprotan je odredbi člana 14 Zakona o sprječavanju korupcije, sa razloga što organ vlasti, u konkretnom slučaju Vlada, na čijem je čelu bio Đukanović, nije mogla, i nadasve nije smjela pristati, da zaključi ugovor sa privrednim društvom čiji je jedan osnivača premijerov sin, koji ima direktan pravni interes za zaključenje takvog štetnog ugovora”, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da zaključenje Ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane Bistrica u konkretnom slučaju nije zakonski zabranjeno samo jednoj strani, već isključivo objema, usled čega sporni ugovor ne može ostati na pravnoj snazi.

Iz kabineta Koprivice su naglasili da je načelo zakonitosti jedno od fundamentalnih obilježja vladavine prava, a da je teži oblik sankcije za kršenje ovog principa upravo ništavost.

“U ovom slučaju je eksplicitno propisana ništavost kao sankcija. Prema tome jasno proizlazi zaključak o protivpravnosti sveukupnog postupanja premijera”, navodi se u saopštenju.

Koprivica je podnio Državnom tužlaštvu inicijativu i Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore inicijativu za utvrđenje ništavosti tog ugovora, imajući u vidu odredbu člana 107 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima.

On je, u vezi slučaja “MHE Bistrica”, podnio i inicijativu Agenciji za sprečavanje korupcije za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede odredaba Zakona o sprečavanju korupcije koje se odnose na ograničenja u vršenju javne funkcije.

Iz kabineta Koprivice su naglasili da su svi pomenuti akti procesne inicijative podnijeti na osnovu sveobuhvatne analize i predlaganja čvrstih i konkretnih dokaza, koji su i predloženi nadležnim organima.

“A sve u cilju zaštite javnog interesa i pročišćenja pravnog poretka od koruptivnih akata kojim su kreirani značajni benefiti privilegovanim pojedincima”, navodi se u saopštenju.

