Koordinaciono tijelo daće odlučujući doprinos privrednom razvoju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Koordinaciono tijelo za praćenje i analizu cijena daće odlučujući doprinos privrednom razvoju Crne Gore, jačanju domaće proizvodnje, stabilizaciji cijena kao i obezbeđivanju snabdjevenosti tržišta, kazao je ministar ekonomskog razvoja Nik Gjeloshaj.

Vlada je danas usvojila odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i analizu kretanja cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, snabdjevenosti tržišta i predlaganja mjera za suzbijanje posljedica porasta cijena tih proizvoda.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) kazali su da se akcija „Limitirane cijene” odmah pokazala uspješnom, ne samo smanjenjem cijena osnovnih životnih namirnica, već i stabilizacijom inflacije, pri čemu je prema podacima Eurostata, Crna Gora tokom protekle godine bila jedna od zemalja sa najnižom stopom inflacije u Evropi.

“Na osnovu toga, formiranje Koordinacionog tijela koje će sagledati sveobuhvatnu situaciju i predložiti adekvatne mjere za stabilizaciju cijena osnovnih proizvoda na tržištu predstavlja našu jasnu orijentaciju ka jačanju i zaštiti ekonomskog standarda građana”, kazao je Gjeloshaj.

On je kazao da će Koordinaciono tijelo, zajedno sa ostalim planovima, kao što su promocija domaćih proizvoda i formiranje robnih rezervi, dati odlučujući doprinos privrednom razvoju Crne Gore, jačanju domaće proizvodnje, stabilizaciji cijena kao i obezbeđivanju snabdjevenosti tržišta.

Iz MER-a su rekli da su zadaci Koordinacionog tijela da prati i analizira kretanje cijena na tržištu i snabdjevenost tržišta proizvodima od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi;

“Predlaže sprovođenje mjera za suzbijanje posljedica porasta cijena proizvoda i prati efekte sprovedenih mjera za suzbijanje posljedica porasta cijena proizvoda”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS